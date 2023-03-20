Відкриваємо нові горизонти: готуємо індійську райту для смачного перекусу
Джерело:ВВС Food
Райта – це індійський соус, який смакуватиме навіть зі звичайним хлібом. Якщо ви шукаєте варіант оригінального перекусу, то цей рецепт саме для вас.
Райту полюбляють за свіжий смак та прохолоду. Ще одна велика перевага цієї страви – фантастична легкість приготування.
Читайте також Фаршировані гомілки в часниковій карамелі: оригінальний і дуже смачний рецепт
Її можна використовувати як соус для основних страв чи як намазку для швидких перекусів. Опцій використання райти безліч, єдине, що завжди залишається незмінним – це особливий смак, який захочеться відчути знову.
Рецепт соусу райта
Час: 5 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів натурального йогурту;
– половина огірка (натертого або дрібно порізаного);
– жменя подрібненого листя м'яти;
– дрібка солі;
– 1 зелений перець чилі (за бажанням).
Приготування:
- Тертий огірок кладемо у марлю та витискаємо зайву воду.
- Кладемо всі інгредієнти в миску та ретельно перемішуємо до однорідності.
- Подаємо до столу з основними стравами або використовуємо для перекусів.
Смачного!