Гарний день починається смачно: легкий сніданок, який зарядить позитивним настроєм

Почати день зі смачного сніданку – це завжди гарна ідея. Не обов'язково витрачати багато часу на його приготування, краще сповна насолодитися атмосферою.

Для того, що смачно поснідати, не обов'язково довго чаклувати біля плити. Якщо ви заздалегідь потурбуєтеся про те, щоб потрібні інгредієнти були у холодильнику, то вам не доведеться витрачати багато часу та зусиль. Натомість ви зможете присвятити себе ранковій рутині, яка наповнить вас необхідною позитивною енергією.

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Для цього рецепту використовується тофу, але ви також можете замінити цей інгредієнт на улюблені сири.

Рецепт легкого сніданку

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 150 грамів шовкового тофу;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– 1,5 чайної ложки меленої куркуми;

– 0,5 чайної ложки копченої паприки;

– 0,5 чайної ложки діжонської гірчиці;

– 150 грамів твердого тофу;

– 2 бублики, розрізані навпіл. Для подачі: – 1 авокадо (очищений та розім'ятий);

– 4 помідори (тонко нарізані);

– трішки подрібненого кропу.

Приготування:

У чаші комбайна змішуємо шовковий тофу, часник, 1 чайну ложку куркуми, копчену паприку та гірчицю. Збиваємо та перемішуємо до кремоподібного стану.

Твердий тофу грубо нарізаємо та злегка обсмажуємо з половиною чайної ложки куркуми. Додаємо суміш тофу та обсмажуємо кілька хвилин. Солимо та перчимо до смаку.

На бублики викладаємо авокадо, помідори та викладаємо ложкою суміш тофу. Прикрашаємо кропом.

Смачного!