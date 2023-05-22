Шоколадне тісто, маковий шар з вишнями і сирний прошарок: приготуйте сирник Королівський

Сирний пляцок з маком та вишнею – чудовий привід зібратися усім рідним за сімейним столом. Будьте готов до того, що від нього не залишиться навіть шматочка.

Сирник – одна із найпопулярніших випічок в Україні. Приготуйте цей чудовий пляцок, який складається з трьох неймовірно смачних і ароматних шарів. Випікати тортик слід одним коржем та обов’язково покрити шоколадною помадкою.

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Рецепт сирника Королівський

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

шоколадний корж:

– 120 грамів масла;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки какао;

– 250 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

маковий шар:

– 200 грамів маку;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів вишень;

сирний шар:

– 1,2 кілограма сиру;

– 7 яєць;

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки сметани;

– 100 грамів масла;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 50 грамів крохмалю;

– цедра одного лимона.

Приготування :

Для шоколадного коржа з’єднайте всі сухі інгредієнти.

На терці натріть масло, додайте яйце, сметану та з’єднайте з сухими інгредієнтами. Замісіть тісто та помісіть заготовку в морозилку на 30 хвилин.

Для сирного шару перемеліть сир додайте до нього цукор, ванільний цукор, цедру лимона, яєчні жовтки, сметану, розтоплене масло. Ретельно все вимішайте.

В окремій ємкості збийте білки до стійких піків.

Додайте білки до сирної маси та знову акуратно все вимішайте.

Готуємо маковий шар, для цього мак запарте та перетріть з цукром. У цю масу додайте вишні та кілька ложок сирної маси (4 – 5).

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Витягніть з морозилки шоколадне тісто та розкачайте з нього корж, викладіть його на деко застелене пергаментним папером.

На корж викладіть макову масу та рівномірно розподіліть.

Зверху сирний шар.

Випікайте сирник 40 – 45 хвилин.

Готовий та остуджений сирник полийте шоколадною помадкою.