Шоколадне тісто, маковий шар з вишнями і сирний прошарок: приготуйте сирник Королівський

22 травня 2023, 07:05
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Джерело:

Рецепти простих страв

Сирний пляцок з маком та вишнею – чудовий привід зібратися усім рідним за сімейним столом. Будьте готов до того, що від нього не залишиться навіть шматочка.

Сирник – одна із найпопулярніших випічок в Україні. Приготуйте цей чудовий пляцок, який складається з трьох неймовірно смачних і ароматних шарів. Випікати тортик слід одним коржем та обов’язково покрити шоколадною помадкою.

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Рецепт сирника Королівський

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування :

  • Для шоколадного коржа з’єднайте всі сухі інгредієнти.
  • На терці натріть масло, додайте яйце, сметану та з’єднайте з сухими інгредієнтами. Замісіть тісто та помісіть заготовку в морозилку на 30 хвилин.
  • Для сирного шару перемеліть сир додайте до нього цукор, ванільний цукор, цедру лимона, яєчні жовтки, сметану, розтоплене масло. Ретельно все вимішайте.
  • В окремій ємкості збийте білки до стійких піків.
  • Додайте білки до сирної маси та знову акуратно все вимішайте.
  • Готуємо маковий шар, для цього мак запарте та перетріть з цукром. У цю масу додайте вишні та кілька ложок сирної маси (4 – 5).
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Витягніть з морозилки шоколадне тісто та розкачайте з нього корж, викладіть його на деко застелене пергаментним папером.
  • На корж викладіть макову масу та рівномірно розподіліть.
  • Зверху сирний шар.
  • Випікайте сирник 40 – 45 хвилин.
  • Готовий та остуджений сирник полийте шоколадною помадкою.

Що робити, щоб сирник не "впав"?


Секрет у сирі, він не повинен бути дуже мокрим і надмірно жирним. Такий сир спричиняє значне опадання сирника, тому краще купувати напівжирний. Від знежиреного краще відмовитися, оскільки він зробить сирник сухим.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська