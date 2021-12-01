Кондитерський гель – напаж: навіщо ним оздоблюють солодощі і як його готують

Купуючи тарталетки з фруктами в кондитерській, ви, мабуть, зауважували на них легкий прозорий гель – напаж. Яка користь від кондитерського гелю і як його зварити вдома – читайте про це далі.

Напаж, прозорий або трішки матовий густий декор-гель, – незамінний фінальний інгредієнт кондитерських виробів. Ним укривають усе: цукерки, торти, фрукти на тартах. І для цього є вагомі причини

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Властивості напажу – нейтрального кондитерського гелю:

Напаж надає випічці блиску. Він запобігає висиханню випічки.

випічки. Покрийте ним фрукти та вбережіть їх обвітрювання.

Напажем можна покривати шоколадні цукерки для блиску .

. Додавання гелю в ганаш забезпечить його пластичність , стабільність та якість (25 відсотків від загальної маси жирних вершків).

, стабільність та якість (25 відсотків від загальної маси жирних вершків). Для покриття еклерів можна приготувати гель на фруктовій основі з барвником (100 грамів білого шоколаду, 43 грами розтопленого напажу та 70 грамів фруктового концентрату).

можна приготувати гель на фруктовій основі з барвником (100 грамів білого шоколаду, 43 грами розтопленого напажу та 70 грамів фруктового концентрату). Також можна покривати торти.



Тарталетки вкриті гелем / Фото El mundo eats

Рецепт приготування напажу (нейтрального кондитерського гелю)

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2



Нейтральний кондитерський гель (напаж) / Фото Тортофан

– 250 мілілітрів води;– 50 грамів сиропу глюкози;– 88 грамів цукру;– 10 грамів агар-агару або пектину NH;– 1 грам лимонної кислоти або 3 – 4 каплі лимонного соку.

Приготування:

Воду і сироп глюкози доведіть до кипіння в каструлі.

Змішайте цукор та агар-агар.

Додайте до сиропу. Активно помішуйте суміш.

Додайте лимонну кислоту та знову перемішайте.

Зніміть гель з плити та накрийте шаром харчової плівки "в контакт". Залишіть до повного охолодження.



Тарт вкритий гелем / Фото sallys baking addiction

Як використовувати напаж (нейтральний кондитерський гель)

Переди використання напажу розведіть його з водою або соком (від 50 – 100 відсотків маси).

При цьому напаж нарізають на шматки та заливають рідиною.

Доведіть масу до кипіння та повного розчинення гелю.

Він готовий до використання.

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