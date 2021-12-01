Кондитерський гель – напаж: навіщо ним оздоблюють солодощі і як його готують

1 грудня 2021 , 15:13
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Купуючи тарталетки з фруктами в кондитерській, ви, мабуть, зауважували на них легкий прозорий гель – напаж. Яка користь від кондитерського гелю і як його зварити вдома – читайте про це далі.

Напаж, прозорий або трішки матовий густий декор-гель, – незамінний фінальний інгредієнт кондитерських виробів. Ним укривають усе: цукерки, торти, фрукти на тартах. І для цього є вагомі причини

Читайте також Смачний та поживний перекус: що приготувати вдома за лічені хвилини

Властивості напажу – нейтрального кондитерського гелю:

  • Напаж надає випічці блиску. Він запобігає висиханню випічки.
  • Покрийте ним фрукти та вбережіть їх обвітрювання.
  • Напажем можна покривати шоколадні цукерки для блиску.
  • Додавання гелю в ганаш забезпечить його пластичність, стабільність та якість (25 відсотків від загальної маси жирних вершків).
  • Для покриття еклерів можна приготувати гель на фруктовій основі з барвником (100 грамів білого шоколаду, 43 грами розтопленого напажу та 70 грамів фруктового концентрату).
  • Також можна покривати торти.


Тарталетки вкриті гелем / Фото El mundo eats

Рецепт приготування напажу (нейтрального кондитерського гелю)

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2


Нейтральний кондитерський гель (напаж) / Фото Тортофан

Інгредієнти:
 – 250 мілілітрів води;
 – 50 грамів сиропу глюкози;
 – 88 грамів цукру;
 – 10 грамів агар-агару або пектину NH;
 – 1 грам лимонної кислоти або 3 – 4 каплі лимонного соку.

Приготування:

  1. Воду і сироп глюкози доведіть до кипіння в каструлі.
  1. Змішайте цукор та агар-агар.
  1. Додайте до сиропу. Активно помішуйте суміш.
  1. Додайте лимонну кислоту та знову перемішайте.
  1. Зніміть гель з плити та накрийте шаром харчової плівки "в контакт". Залишіть до повного охолодження.


Тарт вкритий гелем / Фото sallys baking addiction

Як використовувати напаж (нейтральний кондитерський гель)

  • Переди використання напажу розведіть його з водою або соком (від 50 – 100 відсотків маси).
  • При цьому напаж нарізають на шматки та заливають рідиною.
  • Доведіть масу до кипіння та повного розчинення гелю.
  • Він готовий до використання.

Створюйте свої кондитерські шедеври та насолоджуйтеся вишуканим виглядом десертів за нашими порадами!

Автор: Богданна Рибак