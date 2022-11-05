Улюблений у Кардашянів: готуємо легендарний нарізаний салат La Scala

Зіркове сімейство Кардашянів обожнює все вишукане та з вау ефектом. Саме так ми можемо сказати і про цей рецепт нарізаного салату з айсберга, нуту та пікантного салямі. Він просто неймовірний!

Салат La Scala – це кулінарний шедевр, який був представлений у 50-х роках шеф-кухарем Жаном Леоном у бутику La Scala в Беверлі-Хіллз. Смачна страва поєднала два види салату, салямі, нут і сир.

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Протягом багатьох років цей салат куштували такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джулія Робертс і Леонардо Ді Капріо, а також Джон Кеннеді. Не обійшлося і без Кардашянів!

Ми дібрали для вас автентичний рецепт салату La Scala, хоч деякі кулінари готують його з авокадо та половинками помідорів чері.

Рецепт салату La Scala

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 1/3 склянки оливкової олії;– 1/4 склянки червоного винного оцту;– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;– 1/2 чайної ложки солі;– 1/4 чайної ложки перцю.– салямі;– 1 банка консервованого нуту;– 1/2 склянки тертої моцарели;– 1/4 склянки пекоріно (за бажанням);– качан салату айсберга.

Приготування:

Змішайте інгредієнти заправки у банці або за допомогою вінчика.

Злийте воду та промийте нут, додайте заправку. Залиште його на 1 – 2 години маринуватися або відразу додайте в салат.

Додайте нарізаний салат айсберг, салямі, маринований нут, моцарелу та перемішайте.

Смачного!