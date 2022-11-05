Улюблений у Кардашянів: готуємо легендарний нарізаний салат La Scala
Джерело:інстаграм Аліни Прокуди
Зіркове сімейство Кардашянів обожнює все вишукане та з вау ефектом. Саме так ми можемо сказати і про цей рецепт нарізаного салату з айсберга, нуту та пікантного салямі. Він просто неймовірний!
Салат La Scala – це кулінарний шедевр, який був представлений у 50-х роках шеф-кухарем Жаном Леоном у бутику La Scala в Беверлі-Хіллз. Смачна страва поєднала два види салату, салямі, нут і сир.
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Протягом багатьох років цей салат куштували такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джулія Робертс і Леонардо Ді Капріо, а також Джон Кеннеді. Не обійшлося і без Кардашянів!
Ми дібрали для вас автентичний рецепт салату La Scala, хоч деякі кулінари готують його з авокадо та половинками помідорів чері.
Рецепт салату La Scala
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 1/3 склянки оливкової олії;
– 1/4 склянки червоного винного оцту;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки перцю.
Для салату:
– салямі;
– 1 банка консервованого нуту;
– 1/2 склянки тертої моцарели;
– 1/4 склянки пекоріно (за бажанням);
– качан салату айсберга.
Приготування:
- Змішайте інгредієнти заправки у банці або за допомогою вінчика.
- Злийте воду та промийте нут, додайте заправку. Залиште його на 1 – 2 години маринуватися або відразу додайте в салат.
- Додайте нарізаний салат айсберг, салямі, маринований нут, моцарелу та перемішайте.
Смачного!