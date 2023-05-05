Страва, від якої не відмовляться принци Гаррі та Вільям – рецепт

5 травня 2023, 17:41
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Джерело:

Лейді точка

Особистий кухар принцеси Діани Даррен Макгрейді після того, як покинув свій пост в Букінгемському палаці, поділився вподобаннями в їжі її синів: Гаррі та Вільяма. Виявляється вони шаленіють від однієї й тієї ж страви з дитинства – хрумкого курчати з макаронами та сиром.

За словами шеф-кухаря, в юності принци обожнювали макарони-ріжки середнього розміру. Вони обов'язково повинні бути відварені до стану аль-денте, щоб вони не розм'якли до того моменту, як їх заллють сирним соусом.

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Щодо приготування курки, Даррен Макгрейді стверджував, що головним секретом є інгредієнти: курячі стегна та сіль.

Все, що вам потрібно для ідеального смаженого курчати, — це курячі стегна, приправлені сіллю. Неймовірно проста страва,
— каже кухар.

Рецепт макаронів з сиром та куркою

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
 – 1 склянка макаронів;
 – 1 склянка сиру чедер (плюс 1/2 склянки для посипання);
 – 1/2 склянки сиру пармезан;
 – 1/2 сиру моцарелла (необов'язково);
 – 2 столові ложки вершкового масла;
 – 2 столові ложки борошна;
 – 3/4 склянки молока;
 – 3/4 склянки жирних вершків;
 – сіль і чорний мелений перець.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 220 градусів.
  • Посипаємо курку сіллю і викладаємо на решітку або деко. Запікаємо в духовці 30 – 45 хвилин, поки шкірка не стане золотистою і хрусткою, а м'ясо не приготується.
  • У великій сковорідці розтоплюємо вершкове масло і додаємо борошно. Вливаємо вершки та молоко, готуємо на слабкому вогні, поки соус не загусне.
  • Додаємо пармезан і чедер. Приправляємо сіллю і перцем. Додаємо відварені до стану аль-денте макарони, перемішуємо.
  • Викладаємо соус з макаронами у форму для запікання, посипаємо чедером і запікаємо близько 20 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак