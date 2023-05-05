Страва, від якої не відмовляться принци Гаррі та Вільям – рецепт

Особистий кухар принцеси Діани Даррен Макгрейді після того, як покинув свій пост в Букінгемському палаці, поділився вподобаннями в їжі її синів: Гаррі та Вільяма. Виявляється вони шаленіють від однієї й тієї ж страви з дитинства – хрумкого курчати з макаронами та сиром.

За словами шеф-кухаря, в юності принци обожнювали макарони-ріжки середнього розміру. Вони обов'язково повинні бути відварені до стану аль-денте, щоб вони не розм'якли до того моменту, як їх заллють сирним соусом.

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Щодо приготування курки, Даррен Макгрейді стверджував, що головним секретом є інгредієнти: курячі стегна та сіль.

Все, що вам потрібно для ідеального смаженого курчати, — це курячі стегна, приправлені сіллю. Неймовірно проста страва,

— каже кухар.

Рецепт макаронів з сиром та куркою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка макаронів;

– 1 склянка сиру чедер (плюс 1/2 склянки для посипання);

– 1/2 склянки сиру пармезан;

– 1/2 сиру моцарелла (необов'язково);

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки борошна;

– 3/4 склянки молока;

– 3/4 склянки жирних вершків;

– сіль і чорний мелений перець.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 220 градусів.

Посипаємо курку сіллю і викладаємо на решітку або деко. Запікаємо в духовці 30 – 45 хвилин, поки шкірка не стане золотистою і хрусткою, а м'ясо не приготується.

У великій сковорідці розтоплюємо вершкове масло і додаємо борошно. Вливаємо вершки та молоко, готуємо на слабкому вогні, поки соус не загусне.

Додаємо пармезан і чедер. Приправляємо сіллю і перцем. Додаємо відварені до стану аль-денте макарони, перемішуємо.

Викладаємо соус з макаронами у форму для запікання, посипаємо чедером і запікаємо близько 20 хвилин.

Смачного!