Таку курятину обожнював султан та весь його гарем: улюблена страва Сулеймана
Джерело:was
Султан Сулейман та його дружина Роксолана – одне із найвідоміших подруж всіх часів. Їх історія кохання чарує та захоплює, проте не менш цікаво дізнатися, яким був їхній побут та що любили куштувати ці історичні постаті.
Сулейман І був одним із найвидатніших та найвпливовіших османських султанів. Він правив Османською імперією з 1520 по 1566 рік. Його дружина Роксолана – одна із найвідоміших українок у цілому світі. Вона мала великий вплив на життя і політичні події в імперії. Їх життя стало предметом оповідок та екранізації сералів.
Цікаво Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин
Що їли у гаремі
Гарем Сулеймана I був закритим домом, де проживали дружина, наложниці і діти султана. Вельможі мали доступ до розкішної і надзвичайно різноманітної їжі, яка готувалася слугами та кухарями. Страви для султанського гарему готували в окремій кухні палацу. На ній працювало близько трьохсот кухарів. Серед улюблених страв були страви з меду, курей, рису – шафрану та навіть устриць.
Рецепт улюбленої страви Сулеймана
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1,5 кілограма курки;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка меду;
– жменя кураги;
– 50 грамів очищеного мигдалю;
– жменя ізюму;
– пів літра води;
– сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Курку розділіть на вісім або більше частин.
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на вершковому маслі до отримання золотистого кольору.
- Додайте курку та тушкуйте кілька хвилин в закритій каструлі на помірному вогні.
- Потім всипте курагу, ізюм, мед, корицю, лимонний сік, сіль та перець, добре перемішайте і залийте водою.
- Після закипання води залиште тушкувати на невеликому вогні.
- Окремо обсмажте мигдаль на чайній ложці вершкового масла. Подавайте медову курку разом із вареним рисом, посипаним смаженими мигдалем та свіжим кропом.