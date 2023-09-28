Таку курятину обожнював султан та весь його гарем: улюблена страва Сулеймана

Султан Сулейман та його дружина Роксолана – одне із найвідоміших подруж всіх часів. Їх історія кохання чарує та захоплює, проте не менш цікаво дізнатися, яким був їхній побут та що любили куштувати ці історичні постаті.

Сулейман І був одним із найвидатніших та найвпливовіших османських султанів. Він правив Османською імперією з 1520 по 1566 рік. Його дружина Роксолана – одна із найвідоміших українок у цілому світі. Вона мала великий вплив на життя і політичні події в імперії. Їх життя стало предметом оповідок та екранізації сералів.

Цікаво Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин

Що їли у гаремі

Гарем Сулеймана I був закритим домом, де проживали дружина, наложниці і діти султана. Вельможі мали доступ до розкішної і надзвичайно різноманітної їжі, яка готувалася слугами та кухарями. Страви для султанського гарему готували в окремій кухні палацу. На ній працювало близько трьохсот кухарів. Серед улюблених страв були страви з меду, курей, рису – шафрану та навіть устриць.

Рецепт улюбленої страви Сулеймана

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 1,5 кілограма курки;– 50 грамів вершкового масла;– 1 цибулина;– 1 чайна ложка кориці;– 1 чайна ложка лимонного соку;– 1 столова ложка меду;– жменя кураги;– 50 грамів очищеного мигдалю;– жменя ізюму;– пів літра води;– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Курку розділіть на вісім або більше частин.

Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на вершковому маслі до отримання золотистого кольору.

Додайте курку та тушкуйте кілька хвилин в закритій каструлі на помірному вогні.

Потім всипте курагу, ізюм, мед, корицю, лимонний сік, сіль та перець, добре перемішайте і залийте водою.

Після закипання води залиште тушкувати на невеликому вогні.

Окремо обсмажте мигдаль на чайній ложці вершкового масла. Подавайте медову курку разом із вареним рисом, посипаним смаженими мигдалем та свіжим кропом.

Це лечо з баклажанів сподобалося навіть султану: покроковий