Улюблена страва козаків – давній рецепт соломахи

Нас завжди цікавило, що ж їли козаки коли ходили в походи, адже харчування повинно було бути ситним та калорійним. У нас є рецепт давньої страви соломахи, яка була улюбленою в козаків.

Соломаха – традиційна страва української кухні, яку готують на гречаному борошні з додаванням сала та смаженої цибулі. Її швидко та легко готувати, вона ситна та калорійна. Через це її так любили козаки.

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Рецепт соломахи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 300 грамів гречаного борошна;– 200 грамів сала;– 1 ріпчаста цибуля;– 100 грамів соняшникової олії;– сіль.

Приготування:

Висипте гречане борошно у глибоку миску та при постійному помішуванні вливайте воду. Її потрібно стільки, щоб добре розмішати борошно, але так, щоб не зробити суміш зовсім рідкою.

Доведіть до кипіння воду, приблизно 4 склянки. Підсоліть та, постійно розмішуючи, влийте борошняну суміш в окріп.

Приблизно через 5 хвилин влийте в кашу олію.

Готуйте до загущення каші час від часу помішуючи масу.

Нарізаємо сало та цибулю довільними шматочками. Обсмажуйте на розігрітій сковорідці. Не забудьте присмачити все спеціями.

Коли каша добре загусне, вимкніть вогонь та додайте до каші підсмажені сало із цибулею. Добре розмішайте страву.

Подавайте соломаху з подрібненою зеленою цибулею.

Смачного!

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