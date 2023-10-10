Улюблена страва козаків – давній рецепт соломахи

10 жовтня 2023, 13:22
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Джерело:

Шуба Лайф

Нас завжди цікавило, що ж їли козаки коли ходили в походи, адже харчування повинно було бути ситним та калорійним. У нас є рецепт давньої страви соломахи, яка була улюбленою в козаків.

Соломаха – традиційна страва української кухні, яку готують на гречаному борошні з додаванням сала та смаженої цибулі. Її швидко та легко готувати, вона ситна та калорійна. Через це її так любили козаки.

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Рецепт соломахи

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 300 грамів гречаного борошна;
 – 200 грамів сала;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 100 грамів соняшникової олії;
 – сіль.

Приготування:

  • Висипте гречане борошно у глибоку миску та при постійному помішуванні вливайте воду. Її потрібно стільки, щоб добре розмішати борошно, але так, щоб не зробити суміш зовсім рідкою.
  • Доведіть до кипіння воду, приблизно 4 склянки. Підсоліть та, постійно розмішуючи, влийте борошняну суміш в окріп.
  • Приблизно через 5 хвилин влийте в кашу олію.
  • Готуйте до загущення каші час від часу помішуючи масу.
  • Нарізаємо сало та цибулю довільними шматочками. Обсмажуйте на розігрітій сковорідці. Не забудьте присмачити все спеціями.
  • Коли каша добре загусне, вимкніть вогонь та додайте до каші підсмажені сало із цибулею. Добре розмішайте страву.
  • Подавайте соломаху з подрібненою зеленою цибулею.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак