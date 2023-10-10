Улюблена страва козаків – давній рецепт соломахи
10 жовтня 2023, 13:22Читать новость на русском
Джерело:Шуба Лайф
Нас завжди цікавило, що ж їли козаки коли ходили в походи, адже харчування повинно було бути ситним та калорійним. У нас є рецепт давньої страви соломахи, яка була улюбленою в козаків.
Соломаха – традиційна страва української кухні, яку готують на гречаному борошні з додаванням сала та смаженої цибулі. Її швидко та легко готувати, вона ситна та калорійна. Через це її так любили козаки.
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Рецепт соломахи
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 300 грамів гречаного борошна;
– 200 грамів сала;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 100 грамів соняшникової олії;
– сіль.
Приготування:
- Висипте гречане борошно у глибоку миску та при постійному помішуванні вливайте воду. Її потрібно стільки, щоб добре розмішати борошно, але так, щоб не зробити суміш зовсім рідкою.
- Доведіть до кипіння воду, приблизно 4 склянки. Підсоліть та, постійно розмішуючи, влийте борошняну суміш в окріп.
- Приблизно через 5 хвилин влийте в кашу олію.
- Готуйте до загущення каші час від часу помішуючи масу.
- Нарізаємо сало та цибулю довільними шматочками. Обсмажуйте на розігрітій сковорідці. Не забудьте присмачити все спеціями.
- Коли каша добре загусне, вимкніть вогонь та додайте до каші підсмажені сало із цибулею. Добре розмішайте страву.
- Подавайте соломаху з подрібненою зеленою цибулею.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати закрутку з баклажанів та помідорів на зиму.