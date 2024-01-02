Щоб пюре не зіпсувалось: готуємо апетитні картопляники з начинкою
2 січня 2024, 15:35Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо у вас залишилося картопляне пюре, не поспішайте його викидати. Приготуйте картопляники – ваші рідні точно проситимуть добавку.
Начинку можна робити з будь-чого. У цьому рецепті ми використовуватимемо ковбасу та гриби, але ви також можете покласти всередину сир, якщо він у вас є.
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Рецепт картопляників з готового пюре
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів картопляного пюре;
– 2 яйця;
– 5 столових ложок борошна;
– 1 зубчик часнику;
– 50 грамів печериць;
– 100 грамів ковбаси;
– сіль, спеції до смаку;
– 80 мілілітрів олії.
Приготування:
- Наріжте гриби маленькими шматочками, після чого обсмажте їх на столовій ложці олії до зарум'янення. Своєю чергою, ковбасу наріжте невеликими кубиками.
- У картопляне пюре додайте ковбасу, яйця, гриби, подрібнений часник, сіль, спеції та 3 столові ложки борошна. Добре все перемішайте.
- Сформуйте з картопляної маси круглі коржики товщиною 1 сантиметр. Запаніруйте їх в борошні з обох сторін.
- Розігрійте пательню з олією, викладіть в неї коржики та смажте на помірному вогні з обох боків до золотистого кольору орієнтовно 5 хвилин.
- Подавайте картопляники зі сметаною або будь-яким соусом.