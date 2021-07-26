Що зробити із курячого шашлику, який залишився після пікніка: прості рецепти на будь-який смак
26 липня 2021 , 21:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Після пікніку часто залишаються продукти, а особливо шашлик. Що з ним робити, якщо просто м'яса вже не хочеться? Ми підготували для вас підбірку простих та швидких страв до 30 хвилин, які ви з легкістю можете приготувати вдома із залишків курячого шашлику.
Макарони з курячим шашликом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Макарони з шашликом / Фото Шеф
– 600 г курячого шашлику;
– 500 г макаронів;
– 1 морквина;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 5 ст. л. томатного соусу;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– орегано на ваш смак.
- У підсоленій воді відваріть до готовності макарони.
- Овочі почистіть, моркву та цибулю наріжте дрібним кубиком.
- Обсмажте овочі на сковорідці з олією до золотистої скоринки.
- Шашлик наріжте шматками, додайте до овочів та залийте томатним соусом.
- Вичавіть часник та перемішайте. На ваш смак додайте спецій.
- Відварені макарони процідіть та відправте до курятини. Перемішайте страву та прогрійте на сковорідці 2 – 3 хвилини. Смачного!
Рагу з овочами та курятиною
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Рагу / Фото Аппетито
– 500 г курячого шашлику;
– 1 баклажан;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 болгарський перець;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 3 томати;
– 200 г томатного соусу;
– 100 г зеленого горошку;
– кінза на ваш смак;
– 1 ч. л. спецій хмелі-сунелі;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на олії до золотистої скоринки.
- Наріжте шашлик на шматочки та додайте до цибулі. Влийте томатний соус та перемішайте.
- Вичавіть до м'яса часник.
- Наріжте овочі кубиками та додайте до м'яса. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин.
- За 2 – 3 хвилини до закінчення приготування додайте до овочевого рагу з шашликом хмелі-сунелі та дрібно нарізану кінзу, перемішайте.
- Всипте горошок, протушкуйте ще 2 – 3 хвилини та подавайте страву до столу. Смачного!
Курячий кебаб з шашлику
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Кебаб в лаваші / Фото Гастроном
– 100 г лаваша;
– 200 г курячого шашлику;
– 1 свіжий огірок;
– 50 г твердого сиру;
– 100 г корейської моркви.
Для соусу:
– 150 мл грецького йогурту;
– 2 зубчики часнику;
– 1 ч. л. гірчиці.
- Поріжте шашлик на менші шматочки, викладіть на лаваш.
- Сир та огірок натріть на грубій тертці, відправте до м'яса.
- Додайте корейську моркву.
- Для соусу вичавіть часник та змішайте його з йогуртом. Полийте начинку та загорніть в рол.
- Підсмажте кебаб на грилі або на сковорідці. Смачного!
Курячий суп з маслинами та маринованими огірками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Курячий суп / Фото Ням ням за 5 хвилин
– 100 г бекону;
– 500 г курячого шашлику;
– 1 цибулина;
– 50 г маслин;
– 2 ст. л. томатної пасти;
– 150 мл сметани;
– 2 маринованих огірки;
– лимон на ваш смак.
- Наріжте цибулю та бекон кубиками, обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки.
- Додайте нарізане шматками м'ясо та перемішайте.
- Влийте томатну пасту та тушкуйте інгредієнти на повільному вогні.
- Огірки та маслини наріжте кільцями. Перекладіть в каструлю, залийте водою та додайте спецій.
- Відправте всі інгредієнти в каструлю та варіть страву до готовності.
- Подавайте страву до столу зі сметаною та скибочкою лимону. Смачного!
Гавайська піца з курячим шашликом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Піца / Фото Гастроном
– 300 г шашлику;
– 3 – 4 кільця ананасу;
– 2 ст. л. кукурудзи;
– 200 г моцарели;
– 3 ст. л. соусу для піци;
– 1 корж для піци;
– свіжий базилік.
- Змастіть корж для піци соусом, натріть зверху сир.
- М'ясо наріжте шматочками та викладіть зверху на сир.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Наріжте ананаси на шматочки або викладіть цілі кружечки.
- Посипте зверху кукурудзою.
- Відправте піцу випікатися на 15 хвилин.
- Гарячу піцу прикрасьте листочками базиліку та подавайте до столу. Смачного!