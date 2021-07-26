Що зробити із курячого шашлику, який залишився після пікніка: прості рецепти на будь-який смак

Після пікніку часто залишаються продукти, а особливо шашлик. Що з ним робити, якщо просто м'яса вже не хочеться? Ми підготували для вас підбірку простих та швидких страв до 30 хвилин, які ви з легкістю можете приготувати вдома із залишків курячого шашлику.

Макарони з курячим шашликом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

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Макарони з шашликом / Фото Шеф

У підсоленій воді відваріть до готовності макарони. Овочі почистіть, моркву та цибулю наріжте дрібним кубиком. Обсмажте овочі на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Шашлик наріжте шматками, додайте до овочів та залийте томатним соусом. Вичавіть часник та перемішайте. На ваш смак додайте спецій. Відварені макарони процідіть та відправте до курятини. Перемішайте страву та прогрійте на сковорідці 2 – 3 хвилини. Смачного!

Рагу з овочами та курятиною

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 600 г курячого шашлику;– 500 г макаронів;– 1 морквина;– 1 ріпчаста цибулина;– 2 зубчики часнику;– 5 ст. л. томатного соусу;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– орегано на ваш смак.



Рагу / Фото Аппетито

Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на олії до золотистої скоринки. Наріжте шашлик на шматочки та додайте до цибулі. Влийте томатний соус та перемішайте. Вичавіть до м'яса часник. Наріжте овочі кубиками та додайте до м'яса. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин. За 2 – 3 хвилини до закінчення приготування додайте до овочевого рагу з шашликом хмелі-сунелі та дрібно нарізану кінзу, перемішайте. Всипте горошок, протушкуйте ще 2 – 3 хвилини та подавайте страву до столу. Смачного!

Курячий кебаб з шашлику

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

– 500 г курячого шашлику;– 1 баклажан;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 болгарський перець;– 4 – 5 зубчиків часнику;– 3 томати;– 200 г томатного соусу;– 100 г зеленого горошку;– кінза на ваш смак;– 1 ч. л. спецій хмелі-сунелі;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.



Кебаб в лаваші / Фото Гастроном

Поріжте шашлик на менші шматочки, викладіть на лаваш. Сир та огірок натріть на грубій тертці, відправте до м'яса. Додайте корейську моркву. Для соусу вичавіть часник та змішайте його з йогуртом. Полийте начинку та загорніть в рол. Підсмажте кебаб на грилі або на сковорідці. Смачного!

Курячий суп з маслинами та маринованими огірками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 100 г лаваша;– 200 г курячого шашлику;– 1 свіжий огірок;– 50 г твердого сиру;– 100 г корейської моркви.– 150 мл грецького йогурту;– 2 зубчики часнику;– 1 ч. л. гірчиці.



Курячий суп / Фото Ням ням за 5 хвилин

Наріжте цибулю та бекон кубиками, обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки. Додайте нарізане шматками м'ясо та перемішайте. Влийте томатну пасту та тушкуйте інгредієнти на повільному вогні. Огірки та маслини наріжте кільцями. Перекладіть в каструлю, залийте водою та додайте спецій. Відправте всі інгредієнти в каструлю та варіть страву до готовності. Подавайте страву до столу зі сметаною та скибочкою лимону. Смачного!

Гавайська піца з курячим шашликом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 100 г бекону;– 500 г курячого шашлику;– 1 цибулина;– 50 г маслин;– 2 ст. л. томатної пасти;– 150 мл сметани;– 2 маринованих огірки;– лимон на ваш смак.



Піца / Фото Гастроном

Змастіть корж для піци соусом, натріть зверху сир. М'ясо наріжте шматочками та викладіть зверху на сир. Розігрійте духовку до 190 градусів. Наріжте ананаси на шматочки або викладіть цілі кружечки. Посипте зверху кукурудзою. Відправте піцу випікатися на 15 хвилин. Гарячу піцу прикрасьте листочками базиліку та подавайте до столу. Смачного!

– 300 г шашлику;– 3 – 4 кільця ананасу;– 2 ст. л. кукурудзи;– 200 г моцарели;– 3 ст. л. соусу для піци;– 1 корж для піци;– свіжий базилік.