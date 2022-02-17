Щоб служили довше: прості правила догляду за ножами

Ножі – це наші кухонні помічники, користуватися якими доводиться щодня. Втім, кожен хоче, щоб вони зберігали свій чудовий вигляд якомога довше.

Гарні та заточені ножі завжди хочеться взяти до рук та почати щось готувати. Для догляду за цими приборами не потрібні особливі знання чи навички – просто треба дотримуватися кількох простих правил.

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Різав – одразу мий

Кожен ніж потрібно мити одразу після використання. В продуктах є речовини, які сприятимуть потемнінню леза. Робити це треба вручну, під теплою водою та з використанням миючих засобів. Після цього ножа треба насухо витерти серветкою або м'якою ганчіркою, зберігання ножа у мокрому вигляді не допускається.

Ніж має бути сухим та чистим / Фото Pexels

Заточка та зберігання

Доглянуті ножі завжди гострі. Увагу потрібно приділяти всім ножам: якщо якимось з них ви давно не користувалися, це зовсім не означає, що він зберігся у тому ж стані.

Зберігати ножі потрібно окремо від іншого посуду. На щастя, це правило рідко порушують, але інколи на прецедент можна натрапити.

Точити ножі потрібно регулярно / Фото Pexels

Чистка

Чистити ножі можна за допомогою спеціальної пасти, так вдасться зберегти їх новий вигляд впродовж тривалого часу. Також можна взяти винний корок, змочити його в олії та солі та натерти ножа, після цього сполоснути у прохолодній воді та насухо витерти серветкою або ганчіркою.

Доглянутий ніж виглядає як новенький / Фото Pexels

Поверхня

Інколи на ринку можна знайти пропозиції скляної або керамічної поверхні. Таких варіантів треба уникати – вони сприятимуть затупінню та пошкодженню ножа. Краще надати перевагу дерев'яним або поліпропіленовим дощечкам – вони значно краще "потоваришують" з вашими ножами.

Поверхня має значення / Фото Pexels