На вихідні та свята: готуємо шоколад з вином
17 грудня 2022, 18:15Читать новость на русском
Джерело:haps
Смачні напої є незамінним атрибутом гарного відпочинку та святкових посиденьок. Шоколад – завжди гарна опція для відновлення енергії, особливо, якщо поєднати його з вином.
Смак гарячого шоколаду завжди асоціюється з неквапливістю та роздумами. Схожий ефект має і вино, тоді б чому не спробувати поєднати ці чудові смаки та не насолодитися радощами обох напоїв одночасно?
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Рецепт шоколаду з вином
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
Шоколад та вино – особливе поєднання / Фото haps
Інгредієнти:
- 400 грамів коричневого цукру;
- 200 грамів какао;
- 2 палички кориці;
- 4 зірочки анісу;
- 8 квіточок гвоздики;
- 500 грамів гіркого шоколаду;
- 2 мандаринки;
- гілочка розмарину (по можливості);
- пляшка червоного сухого вина.
Приготування:
- Какао і цукор розмішуємо у склянці води.
- Додаємо спеції та ще півтори склянки води, нагріваємо і змішуємо з подрібненим шоколадом.
- Додаємо розрізані навпіл мандарини (нечищені) та розмарин. Залишаємо на 10 хвилин.
- Вливаємо вино та підігріваємо напій. Перед подачею проціджуємо.