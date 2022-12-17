На вихідні та свята: готуємо шоколад з вином

17 грудня 2022, 18:15
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Джерело:

haps

Смачні напої є незамінним атрибутом гарного відпочинку та святкових посиденьок. Шоколад – завжди гарна опція для відновлення енергії, особливо, якщо поєднати його з вином.

Смак гарячого шоколаду завжди асоціюється з неквапливістю та роздумами. Схожий ефект має і вино, тоді б чому не спробувати поєднати ці чудові смаки та не насолодитися радощами обох напоїв одночасно?

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Рецепт шоколаду з вином

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Шоколад та вино – особливе поєднання / Фото haps

Інгредієнти:

  • 400 грамів коричневого цукру;
  • 200 грамів какао;
  • 2 палички кориці;
  • 4 зірочки анісу;
  • 8 квіточок гвоздики;
  • 500 грамів гіркого шоколаду;
  • 2 мандаринки;
  • гілочка розмарину (по можливості);
  • пляшка червоного сухого вина.

Приготування:

  1. Какао і цукор розмішуємо у склянці води.
  2. Додаємо спеції та ще півтори склянки води, нагріваємо і змішуємо з подрібненим шоколадом.
  3. Додаємо розрізані навпіл мандарини (нечищені) та розмарин. Залишаємо на 10 хвилин.
  4. Вливаємо вино та підігріваємо напій. Перед подачею проціджуємо.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська