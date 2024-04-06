Найсмачніший десерт дитинства: готуємо казкову шоколадну ковбаску за 10 хвилин
6 квітня 2024, 11:05Читать новость на русском
Джерело:"Ситий Стіл"
Багато хто пам'ятає шоколадну ковбаску ще з дитинства. Цей смачний десерт готується просто елементарно.
Для такої ковбаски потрібне цукрове печиво на кшталт "До кави" або "Корівка". Згущене молоко і масло об'єднає його в неймовірний десерт.
Варто спробувати Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день
Шоколадна ковбаска
- Час: 10 хвилин + 2 години
- Порцій: 6
– 500 грамів печива;
– 150 грамів масла;
– 300 грамів згущеного молока;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки какао.
Приготування:
- Викладіть печиво на пергамент, накрийте його другим листом та розімніть качалкою. Також можна скористатися для цього товкачиком або блендером.
- Подрібніть горіхи. Всипте їх до миски з печивом. Додайте какао, згущене молоко, розм'якшене масло та перемішайте руками в рукавичках.
- Вимішуйте дуже ретельно, розчавлюючи грудочки печива та масла, щоб утворилася однорідна маса.
- Загорніть масу в харчову плівку та розкачайте ковбаску.
- Покладіть ковбаску в морозильну камеру на 2 години.