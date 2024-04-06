Найсмачніший десерт дитинства: готуємо казкову шоколадну ковбаску за 10 хвилин

6 квітня 2024, 11:05
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Джерело:

"Ситий Стіл"

Багато хто пам'ятає шоколадну ковбаску ще з дитинства. Цей смачний десерт готується просто елементарно.

Для такої ковбаски потрібне цукрове печиво на кшталт "До кави" або "Корівка". Згущене молоко і масло об'єднає його в неймовірний десерт.

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Шоколадна ковбаска

  • Час: 10 хвилин + 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів печива;
– 150 грамів масла;
– 300 грамів згущеного молока;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 3 столові ложки какао.

Приготування:

  1. Викладіть печиво на пергамент, накрийте його другим листом та розімніть качалкою. Також можна скористатися для цього товкачиком або блендером.
  2. Подрібніть горіхи. Всипте їх до миски з печивом. Додайте какао, згущене молоко, розм'якшене масло та перемішайте руками в рукавичках.
  3. Вимішуйте дуже ретельно, розчавлюючи грудочки печива та масла, щоб утворилася однорідна маса.
  4. Загорніть масу в харчову плівку та розкачайте ковбаску.
  5. Покладіть ковбаску в морозильну камеру на 2 години.
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Автор: Ольга Котів