Шоколадна ковбаска за 1 хвилину: новорічний рецепт з печивом
13 грудня 2021 , 16:46Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
До Нового року в кожної господині багато приготувань основних страв, але яке свято без солодкого десерту? Ми підготували для вас рецепт швидкої шоколадної ковбаски, яка занурить своїм смак в дитинство кожного!
Цей десерт відомий нам ще з дитинства. Чому б не приготувати його до святкового столу та насолоджуватися відмінним смаком шоколадної ковбаски разом з родиною.
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Рецепт шоколадної ковбаски з печивом
- Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
- Порції: 6
– 250 грамів печива;
– 100 грамів вершкового масла;
– 150 грамів шоколаду;
– 50 грамів цукру;
– 2 столові ложки какао;
– цукрова пудра;
– 1 столова ложка розчинної кави.
Приготування:
- Подрібніть печиво руками.
- У сотейнику розтопіть шоколад та вершкове масло.
- Додайте цукор та какао, перемішайте все в однорідну масу.
Скріншот з відео
- Розчиніть каву у невеликій кількості води та перемішайте. Влийте рідину до шоколадної маси та перемішайте.
Скріншот з відео
- Полийте шоколадною сумішшю печиво, перемішайте та викладіть на шар пергаменту.
Скріншот з відео
- Загорніть все в ковбаску та відправте в холодильник на 2 години.
Скріншот з відео
- Готову шоколадну ковбаску дістаньте з пергаменту, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу нарізаними шматочками.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадної ковбаски: