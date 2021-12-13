Шоколадна ковбаска за 1 хвилину: новорічний рецепт з печивом

13 грудня 2021 , 16:46
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

До Нового року в кожної господині багато приготувань основних страв, але яке свято без солодкого десерту? Ми підготували для вас рецепт швидкої шоколадної ковбаски, яка занурить своїм смак в дитинство кожного!

Цей десерт відомий нам ще з дитинства. Чому б не приготувати його до святкового столу та насолоджуватися відмінним смаком шоколадної ковбаски разом з родиною.

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Рецепт шоколадної ковбаски з печивом

  • Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
  • Порції: 6


 

Інгредієнти:
 – 250 грамів печива;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 150 грамів шоколаду;
 – 50 грамів цукру;
 – 2 столові ложки какао;
 – цукрова пудра;
 – 1 столова ложка розчинної кави.

Приготування:

  1. Подрібніть печиво руками.
  1. У сотейнику розтопіть шоколад та вершкове масло.
  1. Додайте цукор та какао, перемішайте все в однорідну масу.


Скріншот з відео

  1. Розчиніть каву у невеликій кількості води та перемішайте. Влийте рідину до шоколадної маси та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Полийте шоколадною сумішшю печиво, перемішайте та викладіть на шар пергаменту.


Скріншот з відео

  1. Загорніть все в ковбаску та відправте в холодильник на 2 години.


Скріншот з відео

  1. Готову шоколадну ковбаску дістаньте з пергаменту, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу нарізаними шматочками.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадної ковбаски:

 

Автор: Богданна Рибак