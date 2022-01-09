Шоколадна насолода: рецепт брауні з горішками
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Якщо ви обожнюєте шоколад, цей рецепт солодкої випічки саме для вас. Шоколадний брауні не тільки простий у приготуванні, а й смачний!
Рецепт шоколадного брауні
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
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Фото Володимира Ярославського
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 200 грамів вершкового масла;
– 170 грамів коричневого цукру;
– 5 грамів морської солі;
– 3 сирих курячих яйця;
– 70 грамів борошна;
– 35 грамів какао;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 100 – 150 грамів підсмажених горіхів.
Приготування:
- На водяній бані розтопіть чорний шоколад та вершкове масло. Обов'язково помішуйте ложкою шоколадну масу, щоб вона не згорнулася.
- Яйця розітріть з цукром та влийте шоколадну масу.
Фото Володимира Ярославського
- Перемішайте масу та додайте через сито борошно, какао і сіль.
- Дрібно наріжте горішки та білий шоколад і висипте все в тісто для брауні. Щоб шоколад залишився шматочками – швидко перемішайте тісто.
Фото Володимира Ярославського
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте брауні 15 хвилин.
- Особливістю цього десерту є "жива" серединка, хрумка скоринка. Дайте охолонути випічці та подавайте її до столу.
Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Неймовірний шоколадний Брауні
Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті, рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості, але ще й простий !
200 г 70% чорного шоколаду
200 г вершкового масла 82.5%
170 г коричневого цукру
5 г середньо-крупна морська сіль
3 шт. куряче яйце
70 г звичайного борошна
35 г гарного какао порошку
100 г білого шоколаду
100 – 150 г підсмажених горіхів
- чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком
- яйця просто перемішую з цукром, не збиваю, просто щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду, перемішую.
- в миску з сумішшю додаю просіяні через сито, борошно і какао, перемішую
- додаю горіхи і просто подрібнений білий шоколад - швидко замішую (щоб шоколад залишився шматочками)
- додаю сіль, досить швидко мішаю і одразу поміщаю суміш у форму для випікання. Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.
- ставлю на температуру 200 градусів. Якщо форма прямокутна як в мене – на 15 хвилин, якщо звичайна кругла 24 см – 12 хвилин.
Не лякайтесь, якщо ваш брауні м‘якенький всередині. Він такий має бути – аж живий! Зверху має бути легка суха скоринка. Дайте Брауні охолонути, навіть можна у холодильнику. Нарізайте шматочками і подавайте при кімнатній температурі разом з ягодами, збитими вершками взимку і з ванільним морозивом влітку.