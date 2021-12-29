Шоколадна насолода: рецепт новорічних шишок за 15 хвилин
29 грудня 2021 , 14:39Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Щоб новорічний стіл був справді оригінальний, ми пропонуємо вам приготувати шоколадні шишки. Вони не тільки смачні, а й ефектні.
Новий рік не за горами, а на приготування святкового торта у вас не має часу чи бажання? Скористайтеся цікавим рецептом шоколадних шишок – вони ідеальні, швидкі у приготуванні та смачні.
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Рецепт новорічних шишок
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
– 190 грамів згущеного молока;
– 30 грамів вершкового масла;
– 220 грамів шоколадного печива;
– 200 грамів шоколадних пелюсток (сухий сніданок).
Приготування:
- Ретельно подрібніть печиво в крихту.
- Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.
- Влийте згущене молоко та перемішайте в однорідну масу.
- Сформуйте з шоколадного кульки. Кожну з них задекоруйте пелюстками (сухий сніданок).
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Посипте готовий десерт цукровою пудрою, імітуючи сніг.
Смачного!
Відеорецепт приготування новорічного десерту – шишки: