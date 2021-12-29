Шоколадна насолода: рецепт новорічних шишок за 15 хвилин

29 грудня 2021 , 14:39
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Щоб новорічний стіл був справді оригінальний, ми пропонуємо вам приготувати шоколадні шишки. Вони не тільки смачні, а й ефектні.

Новий рік не за горами, а на приготування святкового торта у вас не має часу чи бажання? Скористайтеся цікавим рецептом шоколадних шишок – вони ідеальні, швидкі у приготуванні та смачні.

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Рецепт новорічних шишок

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
 – 190 грамів згущеного молока;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 220 грамів шоколадного печива;
 – 200 грамів шоколадних пелюсток (сухий сніданок).

Приготування:

  1. Ретельно подрібніть печиво в крихту.
  1. Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.
  1. Влийте згущене молоко та перемішайте в однорідну масу.
  1. Сформуйте з шоколадного кульки. Кожну з них задекоруйте пелюстками (сухий сніданок).


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Посипте готовий десерт цукровою пудрою, імітуючи сніг.

Смачного!

Відеорецепт приготування новорічного десерту – шишки:

 

Автор: Богданна Рибак