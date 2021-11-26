Шоколадна насолода на щодень: класичний рецепт брауні з волоськими горіхами

З настанням холодів так і хочеться чогось солоденького, а ще краще шоколадного. Ми пропонуємо вам приготувати відомий десерт – шоколадний брауні з волоськими горіхами.

Щоб навчити вас готувати справжній шоколадний брауні з волоськими горіхами, учасниця кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Яна Беденко поділилася рецептом випічки, за яким сама готує для рідних і друзів.

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Брауні – класичний американський десерт, який популярний ще з 1896 року і не тільки в США. Шоколадний десерт з волоськими горіхами швидкий та простий у приготуванні, а смакує нереально!

Рецепт шоколадного брауні

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 8



Шоколадний брауні / Фото Unsplash

– 200 грамів цукру;– 150 грамів чорного шоколаду;– 180 грамів вершкового масла;– 4 штуки сирих курячих яєць;– 100 грамів борошна;– 100 грамів волоських горіхів;– морозиво для подачі десерту.

Приготування:

Просушіть волоський горіх на сухій сковорідці протягом 5 хвилин. Охолодіть їх та наріжте ножем на дрібні шматочки.

На водяній бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Трішки охолодіть масу.

У окремому посуді змішайте яйця та цукор виделкою, але не збивайте масу.

При постійному помішуванню змішайте яєчну масу з шоколадною.

Додайте борошно та перемішайте тісто до однорідного стану.

Висипте до шоколадного тіста горіхи та легенько перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте брауні у квадратній формі протягом 12 – 18 хвилин.

Готовий брауні трішки охолодіть, наріжте на порційні шматки та подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!

Важливо не перетримати десерт, щоб всередині він залишився вологим, а не сухим.