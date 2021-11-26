Шоколадна насолода на щодень: класичний рецепт брауні з волоськими горіхами

26 листопада 2021 , 13:19
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Джерело:

Новий канал

З настанням холодів так і хочеться чогось солоденького, а ще краще шоколадного. Ми пропонуємо вам приготувати відомий десерт – шоколадний брауні з волоськими горіхами.

Щоб навчити вас готувати справжній шоколадний брауні з волоськими горіхами, учасниця кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Яна Беденко поділилася рецептом випічки, за яким сама готує для рідних і друзів. 

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Брауні – класичний американський десерт, який популярний ще з 1896 року і не тільки в США. Шоколадний десерт з волоськими горіхами швидкий та простий у приготуванні, а смакує нереально!

Рецепт шоколадного брауні

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 8


Шоколадний брауні / Фото Unsplash

Інгредієнти:
 – 200 грамів цукру;
 – 150 грамів чорного шоколаду;
 – 180 грамів вершкового масла;
 – 4 штуки сирих курячих яєць;
 – 100 грамів борошна;
 – 100 грамів волоських горіхів;
 – морозиво для подачі десерту.

Приготування:

  1. Просушіть волоський горіх на сухій сковорідці протягом 5 хвилин. Охолодіть їх та наріжте ножем на дрібні шматочки.
  1. На водяній бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Трішки охолодіть масу.
  1. У окремому посуді змішайте яйця та цукор виделкою, але не збивайте масу.
  1. При постійному помішуванню змішайте яєчну масу з шоколадною.
  1. Додайте борошно та перемішайте тісто до однорідного стану.
  1. Висипте до шоколадного тіста горіхи та легенько перемішайте. 
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте брауні у квадратній формі протягом 12 – 18 хвилин.
Важливо не перетримати десерт, щоб всередині він залишився вологим, а не сухим.
 
  1. Готовий брауні трішки охолодіть, наріжте на порційні шматки та подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!
Автор: Богданна Рибак