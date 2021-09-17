Шоколадна насолода: як і коли вперше приготували брауні

Брауні – неймовірно смачний та популярний шоколадний десерт, який прийшов до нас з США. Його історія оповита легендами, а рецепт набув безлічі варіацій.

Брауні – це шоколадний десерт з вологим м'якушем, який може мати вигляд тістечка, пирога або кексу. Світ дізнався про нього завдяки кулінарам зі Сполучених Штатів.

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Історія його створення має декілька легенд. Одна з них стверджує, що кухар помилково додав у печиво розтоплений шоколад, а борошна йому забракло.

Брауні – справжня насолода для любителів солоденького / Фото Pixabay

Інша легенда приписує створення брауні домогосподарці з Бангалору, штат Мен. Вона робила шоколданий торт, але забула додати розпушувач. Він не піднявся, тому хазяйка подала на стіл пласкі шоколадні шматочки.

Також існує історія, датована 1893 роком. В Чикаго мала відбутися Колумбійська виставка, і світська левиця та дружина власника готелю Palmer House Берта Палмер дала кондитеру завдання створити десерт, який би підкорив відвідувачів. Цікаво, що брауні Palmer House з волоськими горіхами та абрикосовою глазур’ю подають в Чикаго і досі, але ім'я кондитера залишилося невідомим.

Вперше назва "брауні" вказана у книзі Бостонської школи кулінарії 1896 року, її автор – Фанні Фалмер. Але це був не звичний нам шоколадний десерт, а тістечко на основі патоки.

Втім, та ж таки Фанні Фалмер зробила брауні популярним, надрукувавши його рецепт в оновленій книзі 1906 року. З того часу десерт почав набирати популярності, до нього додавали арахісову пасту, м'яту, каву, малину, мигдаль, родзинки та карамель. Згодом брауні став однією з національних страв США.