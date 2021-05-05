Рецепт шоколадного суфле від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом шоколадного суфле. Десерт легкий у приготуванні й сподобається дітям і дорослим.
Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський пропонує приготувати вишуканий солодкий десерт французької кухні – шоколадний суфле, яке виходить повітряним та м'яким.
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Рецепт шоколадного суфлеІнгредієнти:
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 20 грамів борошна;
– 125 грамів молока 2,5-3,2%;
– 100 грамів шоколаду 65-70%;
– 2 жовтки;
– 2 білки;
– 70 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– кориця, спеції або цедра цитрусових;
– морозиво.
Для мене смачніше за фондан – легеньке, і ніжне, і ще, при бажанні, можна додати ваніль або спеції, – прокоментував Володимир Ярославський
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, розігрійте на маленькому вогні до однорідної консистенції. Залиште для охолодження.
- Далі – додайте молоко, доведіть до кипіння, перемішайте.
- Додайте шоколад, дрібку солі. Залиште для охолодження, вбийте жовтки, перемішайте.
- Окремо у мисці збийте білки з ванільним цукром, додайте у шоколад. За бажанням можна додати цедру цитрусових або спеції.
- Форми змастіть вершковим маслом, посипте їх цукровою пудрою або какао, викладіть шоколадну масу.
- Розігрійте до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 10 хвилин.
- Дістаньте з духовки. Подавайте з кулькою улюбленого морозива. Смачного!