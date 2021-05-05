Рецепт шоколадного суфле від шеф-кухаря Володимира Ярославського

5 травня 2021 , 09:05
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом шоколадного суфле. Десерт легкий у приготуванні й сподобається дітям і дорослим.

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський пропонує приготувати вишуканий солодкий десерт французької кухні – шоколадний суфле, яке виходить повітряним та м'яким.

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Рецепт шоколадного суфле

Інгредієнти:
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 20 грамів борошна;
– 125 грамів молока 2,5-3,2%;
– 100 грамів шоколаду 65-70%;
– 2 жовтки;
– 2 білки;
– 70 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– кориця, спеції або цедра цитрусових;
– морозиво.

 

Для мене смачніше за фондан – легеньке, і ніжне, і ще, при бажанні, можна додати ваніль або спеції, – прокоментував Володимир Ярославський

  1. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, розігрійте на маленькому вогні до однорідної консистенції. Залиште для охолодження.
  3. Далі – додайте молоко, доведіть до кипіння, перемішайте.
  4. Додайте шоколад, дрібку солі. Залиште для охолодження, вбийте жовтки, перемішайте.
  5. Окремо у мисці збийте білки з ванільним цукром, додайте у шоколад. За бажанням можна додати цедру цитрусових або спеції.
  6. Форми змастіть вершковим маслом, посипте їх цукровою пудрою або какао, викладіть шоколадну масу.
  7. Розігрійте до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 10 хвилин.
  8. Дістаньте з духовки. Подавайте з кулькою улюбленого морозива. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева