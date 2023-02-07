Діти будуть задоволені: готуємо шоколадні бомбочки з нутелою

7 лютого 2023, 11:21
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво хоч і на дієті, але від цих булочок не зміг відмовитися. Спробуйте і ви!

Пухкі, солодкі булочки з шоколадною пастою чудово підійдуть до сніданку чи на перекус. Від них просто шаленіють діти, адже це справжня насолода.

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За рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, шоколадні бомбочки вийдуть з першого разу.

Рецепт шоколадних бомбочок

  • Час: 1 – 2 години
  • Порції: 10 – 12 штук
Інгредієнти:
 – 200 грамів молока;
 – цукор;
 – 7 грамів сухих дріжджів;
 – 2 яйця і жовток для змащування;
 – 550 грамів борошна;
 – 75 грамів олії;
 – 300 грамів нутели;
 – цукрова пудра для посипки.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Замішуємо дріжджове тісто: з'єднуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та яйця. Перемішуємо вінчиком.
  • Вибиваємо яйця, висипаємо борошно, олію та замішуємо однорідне тісто.
  • Розкачуємо його в шар та вирізаємо склянкою кружечки.
  • Начиняємо шоколадною пастою, защипаємо краї та викладаємо на деко.
  • Змащуємо пиріжки жовтком та відправляємо випікатися в духовку до готовності.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак