Діти будуть задоволені: готуємо шоколадні бомбочки з нутелою

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво хоч і на дієті, але від цих булочок не зміг відмовитися. Спробуйте і ви!

Пухкі, солодкі булочки з шоколадною пастою чудово підійдуть до сніданку чи на перекус. Від них просто шаленіють діти, адже це справжня насолода.

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За рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, шоколадні бомбочки вийдуть з першого разу.

Рецепт шоколадних бомбочок

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 10 – 12 штук

– 200 грамів молока;– цукор;– 7 грамів сухих дріжджів;– 2 яйця і жовток для змащування;– 550 грамів борошна;– 75 грамів олії;– 300 грамів нутели;– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Замішуємо дріжджове тісто: з'єднуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та яйця. Перемішуємо вінчиком.

Вибиваємо яйця, висипаємо борошно, олію та замішуємо однорідне тісто.

Розкачуємо його в шар та вирізаємо склянкою кружечки.

Начиняємо шоколадною пастою, защипаємо краї та викладаємо на деко.

Змащуємо пиріжки жовтком та відправляємо випікатися в духовку до готовності.

Смачного!