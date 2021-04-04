Шоколадні булочки: рецепт від Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом шоколадних булочок. Запишіть собі рецепт.

Ароматні шоколадні булочки готують з какао, шоколадною крихтою, родзинками, сухофруктами та медом. Усі будуть у захваті від солодкого та смачного десерту, який можна подавати до чаю, кави або з теплим молоком.

Читайте також Панкейки з рисового борошна: рецепт смачного та корисного сніданку

Шоколадні булочки

У каструлю викладіть вершкове масло, цукор, мускатний горіх, дрібку солі, розігрійте на маленькому вогні до розтанення. Зніміть з вогню, влийте молоко, яйце, ретельно перемішайте. У мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте какао, дріжджі, влийте молочну суміш, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште на 1 годину 30 хвилин. Тісто має вдвічі збільшитись. Шоколад та сухофрукти подрібніть ножем. Тісто розкатайте, викладіть шоколад та сухофрукти. Розділіть на 12 частин, сформуйте булочки. Змастіть маслом деко, викладіть булочки, накрийте рушником, залиште на 45 хвилин. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 25 хвилин до рум'яної скоринки. Викладіть для охолодження, розігрійте мед. Гілочкою розмарину з медом, змастіть булочки. Подавайте теплими. Смачного!

– 50 грамів вершкового масла 82%;– 50 грамів цукрової пудри;– мускатний горіх;– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– 1 яйце;– 400 грамів борошна;– 50 грамів какао-порошку;– 7 грамів дріжджів;– 150 грамів темного шоколаду (70%);– 100 грамів родзинок та суміш сухофруктів;– 3 столові ложки меду;– гілочка розмарину або чебрецю;– морська сіль.