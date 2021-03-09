Шоколадні пряники за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Неймовірно смачні шоколадні пряники за рецептом відомої української кондитерки Лізи Глінської сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.
Шоколадні пряники обожнюють діти. Їх можна давати малечі з собою в школу або брати на роботу до чаю.
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Кондитерка Ліза Глінська запевняє, що власноруч приготовані шоколадні пряники смакують краще за магазинні, а до процесу приготування ви сміло можете залучити дітей.
Як приготувати шоколадні пряники
Інгредієнти:
– 200 мл молока;
– 50 г меду;
– 20 г вершкового масла;
– 1 ч. л кориці;
– 1 ч. л імбиру;
– 1/3 ч. л мускатного горіха;
– 100 г борошна (1 частина);
– 200 г цукру;
– 40 г жовтків;
– 250 г борошна (2 частина);
– 60 г какао-порошку;
– 7 г соди;
– дрібка солі.
Для айсінгу:
– 60 г білка;
– 250 г цукрової пудри;
– 1 ч. л лимонного соку.
- Вилийте молоко в каструлю, додайте прянощі та мед – перемішайте. Розтопіть вершкове масло й додайте до суміші молока та прянощів. Прогрійте молоко на середньому вогні до утворення пари.
- У великій мисці з'єднайте 1 частину борошна та цукор – перемішайте.
- При постійному помішуванні борошна вінчиком вливайте гаряче молоко. Залишіть однорідну масу відпочити на кілька хвилин.
- Другу частину борошна з'єднайте в окремій мисці з какао, содою та сіллю.
- До молочного тіста додайте жовтки та борошно з какао. Вимішайте масу до однорідного стану силіконовою лопаткою.
- Підпиліть дошку для розкачування тіста борошном та розкачайте його до товщини в 1 сантиметр. За допомогою форми серця або іншої, яка є в наявності виріжте з тіста пряники.
- Випікайте пряники в розігрітій духовці до 180 градусів з конвекцією 10 хвилин.
- Змішайте до однорідної консистенції всі інгредієнти для айсінгу та покрийте ним пряники.
- Залишіть пряники висохнути при кімнатній температурі на 12 – 14 годин. Смачного!
Як приготувати шоколадні пряники – рецепт з відео: