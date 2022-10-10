Солодко, але не приторно: готуємо шоколадні сінабони за рецептом Глінської

10 жовтня 2022 , 14:33
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Українська кондитерка Єлизавета Глінська обожнює готувати солодкі сінабони. Вона поділилася з читачами рецептом шоколадних сінабонів зі сметанковою поливкою та карамеллю.

Сінабони – пухкі та солодкі домашні булки у вигляді равликів, які начиняють цукром та меленою корицею. Зазвичай їх готують зі звичайного дріжджового тіста, але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати із шоколадного.

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Рецепт шоколадних сінабонів

Час: 4 години

Порції: 12 штук

Опара:
 – 300 мілілітрів молока;
 – 15 грамів свіжих дріжджів (5 грамів сухих);
 – 20 грамів цукру;
 – 150 грамів борошна.

Приготування:

  • Змішуємо трохи тепле молоко з дріжджами, додаємо цукор. Перемішуємо. Додаємо борошно, перемішуємо, щоб не було грудочок.
  • Опара готова. Накриваємо опару харчовою плівкою і лишаємо на 30 – 40 хвилин при кімнатній температурі.
Шоколадно-дріжджове тісто:
 – опара;
 – 100 грамів яйця (кімнатної температури);
 – 60 грамів цукру;
 – 480 грамів борошна;
 – 20 грамів какао-порошку (алкалізованого);
 – 5 грамів солі;
 – 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Виливаємо опару в чашу комбайна. Додаємо яйця, цукор.
  • Додаємо масло кімнатної температури, борошно, какао-порошок та сіль.
  • Вимішуємо тісто за допомогою насадки "гак". Вимішуємо тісто приблизно 4 – 5 хвилин.
  • Ставимо тісто в миску, накриваємо рушничком і залишаємо його при кімнатній температурі на 1,5 години.

Сінабони / Фото з особистого архіву Глінської

Для начинки:
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 150 грамів цукру;
 – 15 грамів порошку кориці.

Приготування:

  • Змішуємо цукор з корицею. Розминаємо масло кімнатної температури.
  • Змащуємо стіл та скалку рослинною олією. Розкачуємо тісто в пласт, розміром 60х40 сантиметрів.
  • Змащуємо тісто вершковим маслом і посипаємо цукром із корицею.
  • Скручуємо тісто в рулет. Робимо це легко, не скручуйте його туго.
  • Нарізаємо наш рулет на 12 рівних частин за допомогою нитки (одна частина 4 – 5 см).
  • Викладаємо сінабони на пергамент, закручуємо "хвостик" під низ. Між ними має бути хороша відстань.
  • Накриваємо сінабони плівкою або рушником і лишаємо на 30 хвилин. Відправляємо сінабони у розігріту духовку на 20 – 25 хвилин, при температурі 180 градусів з конвекцією.
Для солоної карамелі:
 – 100 грамів цукру (4 столові ложки з гіркою);
 – 130 грамів вершків (жирністю 30 – 35%);
 – 50 грамів згущеного молока;
 – 50 грамів вершкового масла.
 – сіль.

Приготування:

  • Цукор засипаємо в сотейник і ставимо на плиту. Змішуємо вершки зі згущеним молоком і добре підігріваємо їх до паріння.
  • Цукор можна перемішувати термостабільною лопаткою. Вона має набути коричневого кольору. Зменшуємо вогонь. Додаємо маленькими порціями гарячі вершки зі згущеним молоком і помішуємо.
  • Додаємо вершкове масло. Перемішуємо. Варимо на повільному вогні ще 2 – 3 хвилини, постійно помішуємо.
  • Знімаємо з вогню, переливаємо в стакан і пробиваємо блендером. Додаємо сіль.
Сметанна заливка:
 – 300 грамів рідкої сметани;
 – 20 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  • Додаємо до сметани цукрову пудру, перемішуємо.
Додатково:
 – 100 грамів обсмажених волоських горіхів;
 – 50 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

  • Дістаємо сінабони з духовки. Ще тепленькі сінабони поливаємо сметанною заливкою і карамеллю. Посипаємо горішками зверху.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадних сінабонів:

 

Автор: Богданна Рибак