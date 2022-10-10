Солодко, але не приторно: готуємо шоколадні сінабони за рецептом Глінської

Українська кондитерка Єлизавета Глінська обожнює готувати солодкі сінабони. Вона поділилася з читачами рецептом шоколадних сінабонів зі сметанковою поливкою та карамеллю.

Сінабони – пухкі та солодкі домашні булки у вигляді равликів, які начиняють цукром та меленою корицею. Зазвичай їх готують зі звичайного дріжджового тіста, але сьогодні ми пропонуємо вам спробувати із шоколадного.

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Рецепт шоколадних сінабонів

Час: 4 години

Порції: 12 штук

– 300 мілілітрів молока;– 15 грамів свіжих дріжджів (5 грамів сухих);– 20 грамів цукру;– 150 грамів борошна.

Приготування:

Змішуємо трохи тепле молоко з дріжджами, додаємо цукор. Перемішуємо. Додаємо борошно, перемішуємо, щоб не було грудочок.

Опара готова. Накриваємо опару харчовою плівкою і лишаємо на 30 – 40 хвилин при кімнатній температурі.

– опара;– 100 грамів яйця (кімнатної температури);– 60 грамів цукру;– 480 грамів борошна;– 20 грамів какао-порошку (алкалізованого);– 5 грамів солі;– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

Виливаємо опару в чашу комбайна. Додаємо яйця, цукор.

Додаємо масло кімнатної температури, борошно, какао-порошок та сіль.

Вимішуємо тісто за допомогою насадки "гак". Вимішуємо тісто приблизно 4 – 5 хвилин.

Ставимо тісто в миску, накриваємо рушничком і залишаємо його при кімнатній температурі на 1,5 години.

Сінабони / Фото з особистого архіву Глінської

– 100 грамів вершкового масла;– 150 грамів цукру;– 15 грамів порошку кориці.

Приготування:

Змішуємо цукор з корицею. Розминаємо масло кімнатної температури.

Змащуємо стіл та скалку рослинною олією. Розкачуємо тісто в пласт, розміром 60х40 сантиметрів.

Змащуємо тісто вершковим маслом і посипаємо цукром із корицею.

Скручуємо тісто в рулет. Робимо це легко, не скручуйте його туго.

Нарізаємо наш рулет на 12 рівних частин за допомогою нитки (одна частина 4 – 5 см).

Викладаємо сінабони на пергамент, закручуємо "хвостик" під низ. Між ними має бути хороша відстань.

Накриваємо сінабони плівкою або рушником і лишаємо на 30 хвилин. Відправляємо сінабони у розігріту духовку на 20 – 25 хвилин, при температурі 180 градусів з конвекцією.

– 100 грамів цукру (4 столові ложки з гіркою);– 130 грамів вершків (жирністю 30 – 35%);– 50 грамів згущеного молока;– 50 грамів вершкового масла.– сіль.

Приготування:

Цукор засипаємо в сотейник і ставимо на плиту. Змішуємо вершки зі згущеним молоком і добре підігріваємо їх до паріння.

Цукор можна перемішувати термостабільною лопаткою. Вона має набути коричневого кольору. Зменшуємо вогонь. Додаємо маленькими порціями гарячі вершки зі згущеним молоком і помішуємо.

Додаємо вершкове масло. Перемішуємо. Варимо на повільному вогні ще 2 – 3 хвилини, постійно помішуємо.

Знімаємо з вогню, переливаємо в стакан і пробиваємо блендером. Додаємо сіль.

– 300 грамів рідкої сметани;– 20 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Додаємо до сметани цукрову пудру, перемішуємо.

– 100 грамів обсмажених волоських горіхів;– 50 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

Дістаємо сінабони з духовки. Ще тепленькі сінабони поливаємо сметанною заливкою і карамеллю. Посипаємо горішками зверху.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадних сінабонів: