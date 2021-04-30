Шоколадні тістечка: рецепт від Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась рецептом вишуканих французьких тістечок, які ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Десерт виходить вологим, густим та повітряним. Ольга Мартиновська рекомендує подавати шоколадне суфле з несолодким морозивом, а з холодною сметаною.

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Рецепт шоколадних тістечок

– 120 грамів вершкового масла 82%;– 90 грамів чорного шоколаду;– 4 білка;– 150 грамів цукру;– 50 грамів борошна.

Шоколадні тістечка/ Інстаграм Ольги Мартиновської