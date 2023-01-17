Шоколадний брауні, який точно вийде відмінним

17 січня 2023, 16:35
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Обожнюєте шоколадні десерти? Тоді ця випічка стане улюбленою.

Брауні – один з класичних рецептів американської кухні, який обожнюють у цілому світі. Це м'яке тістечко, яке формують після випікання. Особливістю брауні є волога середина, брунатний колір та шоколадний смак.

Читайте також Домашнє печиво з повидлом від Лізи Глінської

Його можна випікати за класичним рецептом з ба без горіхів, або з додаванням карамелі, малинового джему та інших варіацій. Ми дібрали для вас найпростіший рецепт, який точно вийде з першого разу.

Шоколадний брауні – рецепт

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 250 грамів чорного шоколаду;
 – 200 грамів цукру;
 – 200 грамів вершкового масла;
 – 100 грамів борошна;
 – 1 столова ложка какао;
 – 3 курячих яйця;
 – 1/3 чайна ложка солі.

Приготування:

  • Шоколад подрібнюємо, з'єднуємо з маслом і сіллю. Розтоплюємо разом на водяній бані до однорідності. Відкладаємо в сторону.
  • Яйця збиваємо з цукром до білої пишної піни близько 5 хвилин. Додаємо просіяне борошно, какао і перемішуємо.
  • ️З'єднуємо розтоплений шоколад з маслом і тісто, обережно перемішуємо силіконовою лопаткою.
  • ️Форму застилаємо пергаментом, виливаємо тісто у жаротривку форму або деко. Основне, щоб шар тіста був не більше 2-х сантиметрів товщини.

 

  • ️Випікаємо брауні 30 – 35 хв при 175 градусах, близько 25 хвилин для вологої серединки. Стежте за випічкою, адже у кожного духовка випікає по різному.
  • Охолоджуємо випічку, нарізаємо на квадратики та подаємо до столу.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак