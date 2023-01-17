Шоколадний брауні, який точно вийде відмінним
17 січня 2023, 16:35Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Обожнюєте шоколадні десерти? Тоді ця випічка стане улюбленою.
Брауні – один з класичних рецептів американської кухні, який обожнюють у цілому світі. Це м'яке тістечко, яке формують після випікання. Особливістю брауні є волога середина, брунатний колір та шоколадний смак.
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Його можна випікати за класичним рецептом з ба без горіхів, або з додаванням карамелі, малинового джему та інших варіацій. Ми дібрали для вас найпростіший рецепт, який точно вийде з першого разу.
Шоколадний брауні – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
– 250 грамів чорного шоколаду;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів борошна;
– 1 столова ложка какао;
– 3 курячих яйця;
– 1/3 чайна ложка солі.
Приготування:
- Шоколад подрібнюємо, з'єднуємо з маслом і сіллю. Розтоплюємо разом на водяній бані до однорідності. Відкладаємо в сторону.
- Яйця збиваємо з цукром до білої пишної піни близько 5 хвилин. Додаємо просіяне борошно, какао і перемішуємо.
- ️З'єднуємо розтоплений шоколад з маслом і тісто, обережно перемішуємо силіконовою лопаткою.
- ️Форму застилаємо пергаментом, виливаємо тісто у жаротривку форму або деко. Основне, щоб шар тіста був не більше 2-х сантиметрів товщини.
- ️Випікаємо брауні 30 – 35 хв при 175 градусах, близько 25 хвилин для вологої серединки. Стежте за випічкою, адже у кожного духовка випікає по різному.
- Охолоджуємо випічку, нарізаємо на квадратики та подаємо до столу.
Нехай смакує!