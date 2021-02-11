Шоколадний фондан за рецептом Володимира Троцького: смачний десерт на Валентина

Надзвичайно смачний шоколадний десерт фондан за рецептом фіналіста "Мастер Шеф" Володимира Троцького.

Фондан – найшоколадніший десерт у світі! Тільки справжні ласуни можуть з'їсти кілька тістечок поспіль, щоправда, це задоволення не з дешевих, якщо купувати його у кафе.

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Володимир Троцький також обожнює шоколадний фондан й поділився з читачами рецептом його приготування вдома.

Головним показником правильно приготованого шоколадного фондану є його рідка середина, щоб має розтектись по тарілці при розрізанні десерту.

Як приготувати шоколадний фондан вдома

Підготуйте водяну баню. Топимо на водяній бані шоколад та масло – не перегрійте. Ретельно вимийте курячі яйця. Збийте яйця з жовтками та цукром вінчиком. З'єднуємо всі інгредієнти та додаємо борошно. Володимир Троцький зазначив, що окремо ламає на шматочки додаткову плитку шоколаду та заморожує її в морозилці. Розігрійте духовку до 180 градусів. Наповніть формочки на половину та в кожну з них занурте всередину шматочок шоколаду з морозилки й закрийте столовою ложкою тіста. Випікайте шоколадний фондан в духовці 7 хвилин. Подавайте десерт до столу гарячим. Смачного!

– 200 г чорного шоколаду;– 100 г вершкового масла;– 3 яйця;– 2 жовтки;– 15 г борошна;– 20 г цукру.