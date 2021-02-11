Шоколадний фондан за рецептом Володимира Троцького: смачний десерт на Валентина

11 лютого 2021 , 17:45
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Джерело:

інстаграм Володимира Троцького

Надзвичайно смачний шоколадний десерт фондан за рецептом фіналіста "Мастер Шеф" Володимира Троцького.

Фондан – найшоколадніший десерт у світі! Тільки справжні ласуни можуть з'їсти кілька тістечок поспіль, щоправда, це задоволення не з дешевих, якщо купувати його у кафе.

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Володимир Троцький також обожнює шоколадний фондан й поділився з читачами рецептом його приготування вдома.

Головним показником правильно приготованого шоколадного фондану є його рідка середина, щоб має розтектись по тарілці при розрізанні десерту.

Як приготувати шоколадний фондан вдома

Інгредієнти:
– 200 г чорного шоколаду;
– 100 г вершкового масла;
– 3 яйця;
– 2 жовтки;
– 15 г борошна;
– 20 г цукру.
  1. Підготуйте водяну баню. Топимо на водяній бані шоколад та масло – не перегрійте.
  2. Ретельно вимийте курячі яйця. Збийте яйця з жовтками та цукром вінчиком.
  3. З'єднуємо всі інгредієнти та додаємо борошно.
  4. Володимир Троцький зазначив, що окремо ламає на шматочки додаткову плитку шоколаду та заморожує її в морозилці.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів. Наповніть формочки на половину та в кожну з них занурте всередину шматочок шоколаду з морозилки й закрийте столовою ложкою тіста.
  6. Випікайте шоколадний фондан в духовці 7 хвилин. Подавайте десерт до столу гарячим. Смачного!