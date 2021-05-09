Як приготувати шоколадний кекс-брауні: домашній рецепт

9 травня 2021 , 07:35
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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт шоколадного кексу-брауні, який ви можете приготувати до свята. Такий солодкий подарунок сподобається усім.

Кекс готують з шоколадом, какао, вершковим маслом з додаванням борошна. Десерт прикрашають шоколадною глазур'ю або цукровою пудрою. 

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Як приготувати шоколадний кекс-брауні

Інгредієнти:
– 300 грамів чорного шоколаду;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 180 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 3 яйця
– цукрова пудра.

Шоколадний кекс-брауні/Unsplash

  1. У мисці на паровій бані – розтопіть чорний шоколад з вершковим маслом, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Просійте борошно та какао через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  3. Окремо у мисці збийте яйця з цукром, додайте шоколадну масу, какао, борошно, соду, ретельно перемішайте.
  4. Застеліть форму для кексу пергаментом для випікання, викладіть тісто.
  5. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
  6. Готовий кекс дістаньте з духовки, залиште для охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева