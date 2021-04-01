Шоколадний торт без цукру: рецепт корисного десерту від тренера

Джерело:інстаграм Наталі Савюк
Як не зраджувати правильному харчуванню та смакувати солоденьким? У нас є рецепт смачного та низькокалорійного шоколадного торта!
Шоколадний торт за рецептом тренера Наталі Савюк можна вживати на правильному харчуванні та дотримуючись дієти, адже до його складу входять тільки корисні інгредієнти.
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Обирайте для приготування торта рисове борошно, чорний шоколад та ваша фігура не постраждає від цього солодкого смаколику.
КБЖУ на 100 грамів 117/5/3/17Інгредієнти для тіста:
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