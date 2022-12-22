Шоколадний торт зі згущенкою на сковорідці
22 грудня 2022, 11:35Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ірина Дмитрова
Готові до справжнього кулінарного шедевра, для приготування якого не потрібна духовка? Рецепт цього торта стане вашим улюбленим, гарантуємо!
Шоколадний торт на сковорідці – відмінна ідея для смачного десерту без зайвих труднощів. Особливо, коли вся Україна постійно під аварійними та стабілізаційними виключеннями світла.
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Такий торт прийде до смаку як дорослим, так і малим. Обов'язково прикрасьте його печивом та шоколадними цукерками, так він буде ще яскравішим.
Рецепт шоколадного торта на сковорідці
- Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)
- Порції: 4 – 6
– 5 курячих яєць;
– 160 грамів цукру;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 50 мілілітрів олії;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 50 грамів какао;
– 150 грамів борошна;
– 60 – 70 мілілітрів окропу.
Для крему:
– 400 грамів сметани 20%;
– 300 грамів вареного згущеного молока;
– 20 загущувача для вершків.
Для сиропу:
– 6 столові ложки води;
– 4 столові ложки цукру.
Приготування:
- Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо 3 – 5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо.
- Борошно змішуємо з какао і розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо і вливаємо окріп. Замішуємо тісто.
- Випікаємо коржі на змащеній олією сковорідці під кришкою з обох боків.
- Для приготування сиропу цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо.
- Для крему сметану змішуємо з вареним згущеним молоком, додаємо загущувач до вершків і змішуємо до загустіння.
- Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему і прикрашаємо крихтою печива.
- Залишаємо мінімум на 5 – 6 годин в холодильнику, щоб він просочився.
Смачного!