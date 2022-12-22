Шоколадний торт зі згущенкою на сковорідці

Готові до справжнього кулінарного шедевра, для приготування якого не потрібна духовка? Рецепт цього торта стане вашим улюбленим, гарантуємо!

Шоколадний торт на сковорідці – відмінна ідея для смачного десерту без зайвих труднощів. Особливо, коли вся Україна постійно під аварійними та стабілізаційними виключеннями світла.

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Такий торт прийде до смаку як дорослим, так і малим. Обов'язково прикрасьте його печивом та шоколадними цукерками, так він буде ще яскравішим.

Рецепт шоколадного торта на сковорідці

Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)

40 хвилин (5 – 6 годин на просочування) Порції: 4 – 6

– 5 курячих яєць;– 160 грамів цукру;– 2 пакетики ванільного цукру;– 50 мілілітрів олії;– 1,5 чайної ложки розпушувача;– 50 грамів какао;– 150 грамів борошна;– 60 – 70 мілілітрів окропу.– 400 грамів сметани 20%;– 300 грамів вареного згущеного молока;– 20 загущувача для вершків.– 6 столові ложки води;– 4 столові ложки цукру.

Приготування:

Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо 3 – 5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо.

Борошно змішуємо з какао і розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо і вливаємо окріп. Замішуємо тісто.

Випікаємо коржі на змащеній олією сковорідці під кришкою з обох боків.

Для приготування сиропу цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо.

Для крему сметану змішуємо з вареним згущеним молоком, додаємо загущувач до вершків і змішуємо до загустіння.

Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему і прикрашаємо крихтою печива.

Залишаємо мінімум на 5 – 6 годин в холодильнику, щоб він просочився.

Смачного!