Шоколадний торт зі згущенкою на сковорідці

22 грудня 2022, 11:35
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Джерело:

інстаграм Ірина Дмитрова

Готові до справжнього кулінарного шедевра, для приготування якого не потрібна духовка? Рецепт цього торта стане вашим улюбленим, гарантуємо!

Шоколадний торт на сковорідці – відмінна ідея для смачного десерту без зайвих труднощів. Особливо, коли вся Україна постійно під аварійними та стабілізаційними виключеннями світла.

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Такий торт прийде до смаку як дорослим, так і малим. Обов'язково прикрасьте його печивом та шоколадними цукерками, так він буде ще яскравішим.

Рецепт шоколадного торта на сковорідці

  •  Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 5 курячих яєць;
 – 160 грамів цукру;
 – 2 пакетики ванільного цукру;
 – 50 мілілітрів олії;
 – 1,5 чайної ложки розпушувача;
 – 50 грамів какао;
 – 150 грамів борошна;
 – 60 – 70 мілілітрів окропу.
Для крему:
 – 400 грамів сметани 20%;
 – 300 грамів вареного згущеного молока;
 – 20 загущувача для вершків.
Для сиропу:
 – 6 столові ложки води;
 – 4 столові ложки цукру.

Приготування:

  • Яйця збиваємо до однорідної маси, додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо 3 – 5 хвилин до утворення піни на поверхні. Вливаємо олію і перемішуємо.
  • Борошно змішуємо з какао і розпушувачем, просіюємо в тісто. Перемішуємо і вливаємо окріп. Замішуємо тісто.

  • Випікаємо коржі на змащеній олією сковорідці під кришкою з обох боків.
  • Для приготування сиропу цукор з водою нагріваємо до розчинення, постійно помішуючи. Охолоджуємо.
  • Для крему сметану змішуємо з вареним згущеним молоком, додаємо загущувач до вершків і змішуємо до загустіння.
  • Збираємо торт: кожен корж просочуємо сиропом, змащуємо кремом. Верх і боки торта змащуємо залишками крему і прикрашаємо крихтою печива.
  • Залишаємо мінімум на 5 – 6 годин в холодильнику, щоб він просочився.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак