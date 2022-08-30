Ідеальні солодощі для дитини: готуємо шоколадно-м'ятне печиво
30 серпня 2022 , 11:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Незабаром починається навчальний рік і щоб вдало відсвяткувати свято приготуйте діткам особливе печиво: з шоколадом та м'ятою.
М'ятне печиво з шоколадом – чудова альтернатива магазинним солодощам. Його можна подати до святкового дитячого столу, запакувати у харчовий контейнер та взяти з собою в подорож або дати дитині в школу.
Читайте також Починаємо день правильно: рецепт бананової кави – вам сподобається цей смак
Нехай вас не лякає свіжа м'ята у рецепті печива, саме вона надає йому особливого смаку, легку нотку свіжості та аромату. А, як відомо, комбінація м'ята-шоколад завжди виграшна у випічці.
Рецепт шоколадно-м'ятного печива
- Час: 45 – 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 20 грамів свіжої м‘яти
– 100 грамів цукру
– 100 грамів м’якого вершкового масла
– 1 куряче яйце
– 200 грамів борошна
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 1 шоколадка 56%.
Приготування:
- Ретельно помийте листочки м'яти, щоб не залишилося піску чи бруду. Перебийте блендером м'яту з цукром, вибийте куряче яйце, розтоплене масло. Знову перебийте все в однорідну масу.
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте його разом з розпушувачем до маси. Замісіть тісто.
- Подрібніть шоколад в крихту та перемішайте з тістом. Відправте його в холодильник на 15 – 20 хвилин.
- Сформуйте печиво: 1 чайна ложка – 1 печиво. Краще формувати його з кульки та попередньо змастити руки олією, аби тісто не прилипало. Трішки приплюсніть його на деко. За бажанням, можна додати на поверхню сформованого печива ще кілька додаткових шматочків шоколаду.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте шоколадно-м'ятне печиво 15 хвилин.
- Дістаньте його з духовки та дайте повністю охолонути при кімнатній температурі.
Смачного!