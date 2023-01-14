Улюблена домашня випічка: шоколадно-сирний пиріг

У скарбничці рецептів завжди потрібно мати швидкий та простий варіант випічки без зайвих труднощів. У нас такий є, і ми ним поділимося.

Шоколадно-сирний пиріг – яскрава та проста домашня випічка, яка чудово підійде як для недільного чаювання з рідними, так і до святкового столу.

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Ззовні він нагадує шахматну дошку, а смакує наче з французької кондитерської. Але між ними є різниця – він доступний за ціною, бюджетний та не вимагає високих кулінарних навичок.

Рецепт шоколадно-сирного пирога

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 – 8

– 3 курячих яйця;– 70 грамів цукру;– 40 мілілітрів олії;– 50 мілілітрів молока;– 150 грамів борошна;– 2 столові ложки какао;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста.– 300 грамів кисломолочного сиру;– 50 грамів цукру;– 1 чайна ложка крохмалю.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром до білої маси. Додаємо олію та молоко, вкінці просіяне борошно з какао та розпушувачем. Для тіста використовуємо кухонну машину, або міксер.

Жаротривку форму змащуємо маслом та виливаємо шоколадне тісто.

Всі інгредієнти для сирної начинки збиваємо блендером. Якшо маса густа, додаємо трішки молока. Перекладаємо начинку в кондитерський мішок.

Формуємо решітку на шоколадному тісті в декілька шарів сиру.

Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах 30 хвилин. Час випікання залежить від форми.

Готовий шоколадно-сирний пиріг охолоджуємо та нарізаємо кубиками. Подаємо з кулькою морозива, або зі згущеним молоком.

Нехай смакує!