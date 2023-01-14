Улюблена домашня випічка: шоколадно-сирний пиріг

14 січня 2023, 12:40
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Джерело:

Cooking by Yuliya

У скарбничці рецептів завжди потрібно мати швидкий та простий варіант випічки без зайвих труднощів. У нас такий є, і ми ним поділимося.

Шоколадно-сирний пиріг – яскрава та проста домашня випічка, яка чудово підійде як для недільного чаювання з рідними, так і до святкового столу.

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Ззовні він нагадує шахматну дошку, а смакує наче з французької кондитерської. Але між ними є різниця – він доступний за ціною, бюджетний та не вимагає високих кулінарних навичок.

Рецепт шоколадно-сирного пирога

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – 3 курячих яйця;
 – 70 грамів цукру;
 – 40 мілілітрів олії;
 – 50 мілілітрів молока;
 – 150 грамів борошна;
 – 2 столові ложки какао;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста.
Для сирної начинки:
 – 300 грамів кисломолочного сиру;
 – 50 грамів цукру;
 – 1 чайна ложка крохмалю.

Приготування:

  • Яйця збиваємо з цукром до білої маси. Додаємо олію та молоко, вкінці просіяне борошно з какао та розпушувачем. Для тіста використовуємо кухонну машину, або міксер.
  • Жаротривку форму змащуємо маслом та виливаємо шоколадне тісто.
  • Всі інгредієнти для сирної начинки збиваємо блендером. Якшо маса густа, додаємо трішки молока. Перекладаємо начинку в кондитерський мішок.

  • Формуємо решітку на шоколадному тісті в декілька шарів сиру.
  • Випікаємо пиріг в розігрітій духовці при 180 градусах 30 хвилин. Час випікання залежить від форми.
  • Готовий шоколадно-сирний пиріг охолоджуємо та нарізаємо кубиками. Подаємо з кулькою морозива, або зі згущеним молоком.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак