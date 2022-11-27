Шоколадно-вишневий чизкейк без випікання

27 листопада 2022 , 13:26
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Вихідними особливо хочеться чогось солодкого, але не завжди є час на приготування. Для цього чизкейку вам не потрібно годинами стояти на кухні.

Шоколадний чизкейк з вишнями готується без випікання. Все, що йому потрібно – стабілізуватися в холодильнику протягом кількох годин.

Читайте також М'ясо танутиме в роті: простий рецепт курячих гомілок у вині

Для торта можна використати заморожену вишню та улюблений шоколад. Нехай смакує!

Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка

  • Час приготування: 30 хвилин
  • Час повної готовності: 4 – 5 годин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти на форму 21 сантиметр:
 – 250 грамів печива;
 – 125 грамів вершкового масла;
 – 20 грамів желатину + 100 мілілітрів води;
 – 100 грамів шоколаду;
 – 600 грамів сиру;
 – 250 мілілітрів вершків жирністю від 15%;
 – 4 – 5 столових ложок цукрової пудри;
 – 1 столова ложка какао.
Для вишневого шару:
 – 300 грамів вишень;
 – 100 мілілітрів води;
 – 100 грамів цукру;
 – 20 грамів крохмалю.

Приготування:

  • Круглу форму діаметром 21 сантиметр застилаємо пергаментом, стінки змазуємо олією.
  • ️З'єднуємо крихту печива і масло, добре перемішуємо, викладаємо в форму. Щільно втрамбовуємо корж і кладемо його в холодильник доки готується сирна маса.
  • ️Желатин заливаємо холодною водою, залишаємо для набухання на 10 хвилин. ️Шоколад розтоплюємо.
  • ️Сир, вершки, цукрову пудру, ваніль збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані.
  • ️Додаємо до сирної маси розтоплений желатин, какао, по бажанню ще цукрову пудру, збиваємо, викладаємо зверху на корж. Розрівнюємо масу і охолоджуємо 4 – 5 годин чи ніч в холодильнику.
  • ️Для вишневої начинки з'єднуємо всі інгредієнти, доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо і викладаємо зверху на корж.
  • Знімаємо форму з торта та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак