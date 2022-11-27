Шоколадно-вишневий чизкейк без випікання

Вихідними особливо хочеться чогось солодкого, але не завжди є час на приготування. Для цього чизкейку вам не потрібно годинами стояти на кухні.

Шоколадний чизкейк з вишнями готується без випікання. Все, що йому потрібно – стабілізуватися в холодильнику протягом кількох годин.

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Для торта можна використати заморожену вишню та улюблений шоколад. Нехай смакує!

Рецепт шоколадно-вишневого чизкейка

Час приготування: 30 хвилин

30 хвилин Час повної готовності: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 6 – 8

– 250 грамів печива;– 125 грамів вершкового масла;– 20 грамів желатину + 100 мілілітрів води;– 100 грамів шоколаду;– 600 грамів сиру;– 250 мілілітрів вершків жирністю від 15%;– 4 – 5 столових ложок цукрової пудри;– 1 столова ложка какао.– 300 грамів вишень;– 100 мілілітрів води;– 100 грамів цукру;– 20 грамів крохмалю.

Приготування:

Круглу форму діаметром 21 сантиметр застилаємо пергаментом, стінки змазуємо олією.

️З'єднуємо крихту печива і масло, добре перемішуємо, викладаємо в форму. Щільно втрамбовуємо корж і кладемо його в холодильник доки готується сирна маса.

️Желатин заливаємо холодною водою, залишаємо для набухання на 10 хвилин. ️Шоколад розтоплюємо.

️Сир, вершки, цукрову пудру, ваніль збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані.

️Додаємо до сирної маси розтоплений желатин, какао, по бажанню ще цукрову пудру, збиваємо, викладаємо зверху на корж. Розрівнюємо масу і охолоджуємо 4 – 5 годин чи ніч в холодильнику.

️Для вишневої начинки з'єднуємо всі інгредієнти, доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо і викладаємо зверху на корж.

Знімаємо форму з торта та подаємо до столу.

Смачного!