Пряний смак європейського Різдва: перевірений рецепт запашного штолена від Лілії Цвіт

Штолен – традиційна німецька випічка, яку готують за кілька тижнів до Різдва. За цей час він настоюється й наповнюється невимовним ароматом сухофруктів та спецій.

Галицька господиня і блогерка Лілія Цвіт поділилася перевіреним рецептом різдвяного штолена з начинкою, який побачила у самому Дрездені. З цього переліку інгредієнтів вийде 3 штолени по 600 – 700 грамів, тож частування вистачить всім.

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Рецепт штолена від Лілії Цвіт

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 10

Інгредієнти для наповнення:

– 100 грамів кураги;

– 200 грамів родзинок;

– 100 грамів журавлини;

– 200 мілілітрів коньяку;

– цедра з 1 грейпфрута;

– 3 чайні ложки суміші спецій;

– 30 грамів борошна;

– 100 грамів горіхів.

Для опари:

– 150 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 15 грамів пресованих дріжджів чи 5 грамів сухих;

– 80 грамів борошна.

Що потрібно для тіста:

– 1 яйце;

– 80 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 100 грамів кефіру;

– 150 грамів масла 83%;

– 370 грамів борошна.

Начинка:

– 400 грамів фруктового провареного пюре;

– 40 грамів манки.

Додатково:

– 100 грамів масла;

– 200 грамів цукрової пудри.



Ви закохаєтесь у цей штолен / Фото Unsplash

Приготування:

Засипте сухофрукти у банку та залийте окропом, аби їх промити. Злийте воду та додайте натерту цедру грейпфрута, дрібку меленого мускатного горіха, імбиру, кориці й подрібнені зерна кардамону. Залийте сухофрукти коньяком. Його можна замінити ромом чи будь-яким іншим міцним алкоголем. Закрийте і збовтайте вміст. Залиште банку в холодильнику на добу, а ще краще – на 5 діб. У день приготування у велику миску влийте тепле молоко, всипте 1 столову ложку цукру та перемішайте. Тоді додайте дріжджі, 80 грамів борошна й замісіть рідке тісто, як на млинці. Опару залиште у теплому місці на 40 хвилин. Розтопіть масло, додайте яйця, кефір, цукор, ванільний цукор і трішки солі. Перемішайте до однорідності. Додайте цю суміш до опари. Вимішуйте тісто протягом 10 хвилин, поступово всипаючи борошно. Після цього залиште на 40 хвилин у теплі. Злегка подрібніть горіхи та додайте до тіста разом з настояними сухофруктами. Вимішайте усе й залиште тісто у теплі ще на 1 годину. До фруктового пюре додайте манну крупу. Після цього розділіть тісто на 3 частини. Кожну з них розкачайте у формі прямокутника завтовшки 2 сантиметри. Сформуйте штолен із кожного шматка, поклавши всередину третину начинки. Залиште на 20 хвилин, а тоді випікайте за температури 160 градусів протягом години. Поки випічка ще гаряча змастіть розтопленим маслом і посипте цукровою пудрою. Загорніть у пергамент та залиште до Різдва.