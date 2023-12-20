Пряний смак європейського Різдва: перевірений рецепт запашного штолена від Лілії Цвіт
Джерело:Лілія Цвіт
Штолен – традиційна німецька випічка, яку готують за кілька тижнів до Різдва. За цей час він настоюється й наповнюється невимовним ароматом сухофруктів та спецій.
Галицька господиня і блогерка Лілія Цвіт поділилася перевіреним рецептом різдвяного штолена з начинкою, який побачила у самому Дрездені. З цього переліку інгредієнтів вийде 3 штолени по 600 – 700 грамів, тож частування вистачить всім.
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Рецепт штолена від Лілії Цвіт
- Час: 4 години
- Порцій: 10
Інгредієнти для наповнення:
– 100 грамів кураги;
– 200 грамів родзинок;
– 100 грамів журавлини;
– 200 мілілітрів коньяку;
– цедра з 1 грейпфрута;
– 3 чайні ложки суміші спецій;
– 30 грамів борошна;
– 100 грамів горіхів.
Для опари:
– 150 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 15 грамів пресованих дріжджів чи 5 грамів сухих;
– 80 грамів борошна.
Що потрібно для тіста:
– 1 яйце;
– 80 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 100 грамів кефіру;
– 150 грамів масла 83%;
– 370 грамів борошна.
Начинка:
– 400 грамів фруктового провареного пюре;
– 40 грамів манки.
Додатково:
– 100 грамів масла;
– 200 грамів цукрової пудри.
Ви закохаєтесь у цей штолен / Фото Unsplash
Приготування:
- Засипте сухофрукти у банку та залийте окропом, аби їх промити. Злийте воду та додайте натерту цедру грейпфрута, дрібку меленого мускатного горіха, імбиру, кориці й подрібнені зерна кардамону.
- Залийте сухофрукти коньяком. Його можна замінити ромом чи будь-яким іншим міцним алкоголем. Закрийте і збовтайте вміст. Залиште банку в холодильнику на добу, а ще краще – на 5 діб.
- У день приготування у велику миску влийте тепле молоко, всипте 1 столову ложку цукру та перемішайте. Тоді додайте дріжджі, 80 грамів борошна й замісіть рідке тісто, як на млинці. Опару залиште у теплому місці на 40 хвилин.
- Розтопіть масло, додайте яйця, кефір, цукор, ванільний цукор і трішки солі. Перемішайте до однорідності. Додайте цю суміш до опари.
- Вимішуйте тісто протягом 10 хвилин, поступово всипаючи борошно. Після цього залиште на 40 хвилин у теплі.
- Злегка подрібніть горіхи та додайте до тіста разом з настояними сухофруктами. Вимішайте усе й залиште тісто у теплі ще на 1 годину.
- До фруктового пюре додайте манну крупу.
- Після цього розділіть тісто на 3 частини. Кожну з них розкачайте у формі прямокутника завтовшки 2 сантиметри. Сформуйте штолен із кожного шматка, поклавши всередину третину начинки. Залиште на 20 хвилин, а тоді випікайте за температури 160 градусів протягом години.
- Поки випічка ще гаряча змастіть розтопленим маслом і посипте цукровою пудрою. Загорніть у пергамент та залиште до Різдва.