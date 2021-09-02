Швидка насолода: печиво з яблук, яке просто тане у роті
2 вересня 2021 , 19:55Читать новость на русском
Джерело:Ukr.media
Яблука – головний фрукт початку осені. З нього можна приготувати безліч смаколиків, які потішать яскравими враженнями.
Легке яблучне печиво забере менше часу, аніж приготування будь-якого пирога. М'яка випічка володіє насичений смаком та подарує незабутні враження.
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Приготувати печиво зможе навіть новачок, а результат стане доречним додатком до чаювання.
Легке печиво, яке тане у роті / Фото Ukr.media
Інгредієнти
- яблука – 270 грам (нечищені)
- борошно – 170 грам
- вершкове масло – 100 грам (воно має бути кімнатної температури)
- яйце – 1 штука
- цукор – 80 грам
- ванільний цукор – 10 грам
- розпушувач – 1 чайна ложка
- дрібка солі
- кориця (за бажанням) – 1/3 чайної ложки
Приготування
- До м'якого вершкового масла додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і корицю (за бажанням). Збиваємо впродовж 1 – 2 хвилин. Потім додаємо яйце, збиваємо до однорідності.
- Додаємо розпушувач, перемішуємо, після цього додаємо решту інгредієнтів та знову перемішуємо.
- Чистимо яблука від шкірки та серцевини, нарізаємо маленькими кубиками або натираємо на крупній тертці. Додаємо їх до тіста та перемішуємо.
- Застеляємо деко пергаментним папером. Викладаємо кульки, залишаючи між ними відстань, адже вони будуть рости.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та випікаємо печиво 15 – 20 хвилин.