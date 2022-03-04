Швидка страва з макаронів: рецепт з тушонкою

4 березня 2022 , 16:58
Читать новость на русском

Макарони – це завжди ситно, швидко та легко. Вони чудово поєднуються з будь-якою рибою, м'ясом чи салатом. 24 канал підготував рецепт з тушонкою, яка буде готова за 20 хвилин.

Ми впевнені, що у кожного з вас знайдеться кілька баночок тушонки: яловичої чи курячої. Безумовно, її можна просто викласти на хліб, але щоб насититися пропонуємо вам відварити на гарнір макарони.

Читайте також Що можна взяти з собою в дорогу: актуальні продукти

Рецепт макаронів з тушонкою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 2 склянки макаронів;
 – банка тушонки;
 – сіль;
 – твердий сир за бажанням.

Приготування:

  1. Налийте у середню каструлю води, додайте 1 столову ложку солі та доведіть все до кипіння.
  1. Коли вода закипить, додайте макарони та відваріть їх киплячій воді 10 – 13 хвилин.
  1. Процідіть їх через сито, та перекладіть знову в каструлю.
  1. Додайте тушонку, ретельно перемішайте та розкладіть на порційні тарілки.
  1. Натріть макарони з м'ясом твердим сиром та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак