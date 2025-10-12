З цим рецептом ваші будні господині будуть не такими виснажливими. Кілька найпростіших інгредієнтів, трішки магії – і рідні вже просять про добавку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Спробуйте посипати пиріг ближче до кінця приготування кунжутом. Цей простий секрет допоможе надати виточненості навіть елементарній страві, підказує портал Ukr.Media.

Як приготувати простий пиріг з капусти?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів капусти;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки борошна;

– зелена цибуля;

– олія.

Приготування:

Капусту тонко нарізаємо, змішуємо з яйцями, борошном та сіллю. Добре перемішуємо. Додаємо дрібно нашатковану зелень і ще раз перемішуємо. На пательню наливаємо олію, викладаємо суміш та накриваємо кришкою. Готуємо на середньому вогні 10 хвилин. Перевертаємо пиріг, посипаємо кунжутом і готуємо ще 10 хвилин.

Смачного!

