Швидкі мариновані грибочки: готуємо печериці за лічені хвилини

Настав час готувати страви зі смачних печериць, адже придбати їх на ринку за помірною ціною стає все доступніше. Ми дібрали рецепт маринованих грибів за лічені хвилини!

Швидкі мариновані грибочки підійдуть до будь-якого столу: святкового чи буденного. Їх можна подавати як окрему страву у вигляді закуски, або додавати до салатів чи гарячих страв.

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Зазвичай для маринування грибів обирають печериці, адже вони доступні за ціною. Можна також обирати їх відповідно до розміру: дрібні, середні або великі. Спробуйте мариновані печериці за цим рецептом та смакуйте домашніми заготовками разом з родиною.

Рецепт маринованих грибів

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: дві півлітрові банки

– 1 кілограм невеликих печериць;– 5 скибок часнику;​ – 4 столові ложки оцту;​ – 100 мілілітрів води;​ – 100 мілілітрів олії;​ – 5 горошин духмяного перцю;​ – 10 горошин чорного перцю;​ – 5 гвоздичок;​ – 3 лаврових листки;​ – 2 чайні ложки цукру;​ – 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Радимо обирати для рецепта дрібні печериці, котрі ще не відкрили свої капелюшки. Ретельно помийте їх проточною водою, за бажанням можна почистити від шкірки.

У каструлі змішайте решту інгредієнтів, додатково подрібніть часник (можна розчавити лезом ножа).

До маринаду висипте гриби та відправте на повільний вогонь. Не потрібно доливати води, печериці пустять свій сік. Помішуйте і від закипання варіть 5 хвилин.

️Дайте грибочкам охолонути і насолоджуйтесь відмінною закускою.

Смачного!

Якщо ви хочете їх законсервувати на зиму: перелийте у стерилізовані банки гарячий маринад з грибами та закрийте стерилізованими кришками.