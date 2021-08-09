Універсальна випічка: швидкий пиріг з лохиною за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Буває, що так хочеться солоденького, але визначитися зі смаком важко. Кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів універсальний рецепт пирога, начинки для якого ви можете обирати на власний смак.
Шеф-кухар поділився рецептом пирога з лохиною, але ви можете додати до нього будь-які улюблені ягоди. Основа пирога – це пісочне тісто, хрумке та ніжне.
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У поєднанні з ягодами, пиріг стане вашим улюбленим смаколиком влітку, а взимку ви сміло можете готувати його із замороженими ягодами чи фруктами.
Рецепт пирога з лохиною
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 500 г борошна;
– 400 г вершкового масла;
– 100 г цукру;
– 10 г солі;
– 4 шт. яєчних жовтків;
Для начинки:
– 500 г лохини;
– 10 г кукурудзяного крохмалю;
– 15 г цукру.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з холодними кубиками вершкового масла та розімніть руками в крихту.
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- Додайте яєчні жовтки до суміші та вимішайте тісто до однорідної консистенції.
Скріншот з відео
- Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту в тонкий шар.
Скріншот з відео
- У вас повинно вийти два шари тіста. Один з них заморозьте, інший – розрівняйте та викладіть в круглу форму для випікання.
- Щоб тісто не розтопилося, доки ви будете готувати начинку для пирога, відправте його в холодильник.
- Змішайте ягоди з крохмалем та цукром.
Скріншот з відео
- Висипте ягоди у форму з тістом та розрівняйте.
- Заморожений шар тіста вийміть з морозилки. Хаотично виріжте на ньому кола різних розмірів та викладіть на тісто.
- Випікайте пиріг з лохиною в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 25 – 30 хвилин.
Скріншот з відео
- Готовий пиріг вийміть з духовки та залишіть охолоджуватися у формі.
- Дістаньте охолоджений ягідний пиріг з форми та наріжте його на порційні шматочки. Смачного!