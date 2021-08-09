Універсальна випічка: швидкий пиріг з лохиною за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Буває, що так хочеться солоденького, але визначитися зі смаком важко. Кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів універсальний рецепт пирога, начинки для якого ви можете обирати на власний смак.

Шеф-кухар поділився рецептом пирога з лохиною, але ви можете додати до нього будь-які улюблені ягоди. Основа пирога – це пісочне тісто, хрумке та ніжне.

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У поєднанні з ягодами, пиріг стане вашим улюбленим смаколиком влітку, а взимку ви сміло можете готувати його із замороженими ягодами чи фруктами.

Рецепт пирога з лохиною

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

– 500 г борошна;– 400 г вершкового масла;– 100 г цукру;– 10 г солі;– 4 шт. яєчних жовтків;– 500 г лохини;– 10 г кукурудзяного крохмалю;– 15 г цукру.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з холодними кубиками вершкового масла та розімніть руками в крихту.



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Додайте яєчні жовтки до суміші та вимішайте тісто до однорідної консистенції.

Скріншот з відео

Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту в тонкий шар.

Скріншот з відео

У вас повинно вийти два шари тіста. Один з них заморозьте, інший – розрівняйте та викладіть в круглу форму для випікання.

Щоб тісто не розтопилося, доки ви будете готувати начинку для пирога, відправте його в холодильник.

Змішайте ягоди з крохмалем та цукром.

Скріншот з відео

Висипте ягоди у форму з тістом та розрівняйте.

Заморожений шар тіста вийміть з морозилки. Хаотично виріжте на ньому кола різних розмірів та викладіть на тісто.

Випікайте пиріг з лохиною в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 25 – 30 хвилин.

Скріншот з відео

Готовий пиріг вийміть з духовки та залишіть охолоджуватися у формі.