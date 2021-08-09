Універсальна випічка: швидкий пиріг з лохиною за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

9 серпня 2021 , 17:45
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Буває, що так хочеться солоденького, але визначитися зі смаком важко. Кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів універсальний рецепт пирога, начинки для якого ви можете обирати на власний смак.

Шеф-кухар поділився рецептом пирога з лохиною, але ви можете додати до нього будь-які улюблені ягоди. Основа пирога – це пісочне тісто, хрумке та ніжне.

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У поєднанні з ягодами, пиріг стане вашим улюбленим смаколиком влітку, а взимку ви сміло можете готувати його із замороженими ягодами чи фруктами.

Рецепт пирога з лохиною

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 500 г борошна;
 – 400 г вершкового масла;
 – 100 г цукру;
 – 10 г солі;
 – 4 шт. яєчних жовтків;
  Для начинки:
 – 500 г лохини;
 – 10 г кукурудзяного крохмалю;
 – 15 г цукру.

Приготування:

  1. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з холодними кубиками вершкового масла та розімніть руками в крихту.


Скріншот з відео

  1. Додайте яєчні жовтки до суміші та вимішайте тісто до однорідної консистенції.

Скріншот з відео

  1. Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту в тонкий шар.

Скріншот з відео

  1. У вас повинно вийти два шари тіста. Один з них заморозьте, інший – розрівняйте та викладіть в круглу форму для випікання. 
  1. Щоб тісто не розтопилося, доки ви будете готувати начинку для пирога, відправте його в холодильник.
  1. Змішайте ягоди з крохмалем та цукром.

Скріншот з відео

  1. Висипте ягоди у форму з тістом та розрівняйте.
  1. Заморожений шар тіста вийміть з морозилки. Хаотично виріжте на ньому кола різних розмірів та викладіть на тісто.
  1. Випікайте пиріг з лохиною в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 25 – 30 хвилин.

Скріншот з відео

  1. Готовий пиріг вийміть з духовки та залишіть охолоджуватися у формі.
  1. Дістаньте охолоджений ягідний пиріг з форми та наріжте його на порційні шматочки. Смачного!
Автор: Богданна Рибак