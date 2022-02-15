"П'яний півень" – кок-о-ван: курячі стегенця по-французьки за швидким рецептом
Джерело:Damn delicious
Щоб приготувати знаменитий бургундський кок-о-ван, не обов'язково купувати цілого півня. Вистачить і стегенець. Стушковані у вині з овочами та грибами, вони замінять собою цілу вечерю!
Кок-о-ван, придуманий кухарями Бургундії, нині популярний в цілому світі. Ніжна курятина, що буквально сама відокремлюється від кістки, овочі в насиченому винному соусі – просто казка!
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За класичним рецептом вгодованого півня тушкують 4 – 5 годин. Ми пропонуємо прискорений, але від того не менш смачний варіант страви.
Кок-о-ван із курячих стегенець: швидкий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
Фото Damn delicious
Інгредієнти:
– 3 скибочки бекону (нарізані кубиками);
– 6 – 8 курячих стегенець із кісткою і шкірою;
– 3 морквини;
– 200 грамів грибів;
– 3 пагони цибулі-шалот;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 1 склянка червоного сухого вина;
– 1½ склянки курячого бульйону;
– 4 гілочки свіжого чебрецю;
– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки;
– свіжомелений чорний перець;
– сіль.
Приготування:
- Розігрійте сковороду й обсмажте на ній бекон до рум'яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, який убере зайвий жир.
- Курячі стегенця присмачте 1 чайною ложкою солі та ½ чайної ложки перцю.
- Обсмажте стегенця (спершу тим боком, де більше шкіри) до золотавої скоринки (по 2 – 3 хвилини з кожного боку). Злийте зайвий жир, залишивши в сковороді 2 столові ложки.
- Наріжте гриби тонкими скибками, цибулю-шалот – четвертинками. Відправте на сковороду й обсмажте, періодично помішуючи (5 – 7 хвилин). Посоліть і поперчіть.
- Додайте до грибів подрібнений часник і тушкуйте до появи аромату.
Фото Damn delicious
- Змішайте борошно та томатну пасту. Відправте до грибів і доведіть суміш до кипіння.
- Додайте вино, курячий бульйон, чебрець та нарізану вздовж на чвертки моркву.
- Курячі стегенця поверніть до сковороди й потушкуйте на повільному вогні під картушем (пергаментною кришкою) 40 – 50 хвилин.
- Насамкінець додайте бекон та подрібнену петрушку. За потреби ще трохи посоліть і поперчіть.
Кок-о-ван із курячих стегенець готовий.
Смачного!