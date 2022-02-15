"П'яний півень" – кок-о-ван: курячі стегенця по-французьки за швидким рецептом

15 лютого 2022 , 16:54
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Джерело:

Damn delicious

Щоб приготувати знаменитий бургундський кок-о-ван, не обов'язково купувати цілого півня. Вистачить і стегенець. Стушковані у вині з овочами та грибами, вони замінять собою цілу вечерю!

Кок-о-ван, придуманий кухарями Бургундії, нині популярний в цілому світі. Ніжна курятина, що буквально сама відокремлюється від кістки, овочі в насиченому винному соусі – просто казка!

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За класичним рецептом вгодованого півня тушкують 4 – 5 годин. Ми пропонуємо прискорений, але від того не менш смачний варіант страви.

Кок-о-ван із курячих стегенець: швидкий рецепт

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 3 скибочки бекону (нарізані кубиками);
– 6 – 8 курячих стегенець із кісткою і шкірою;
– 3 морквини;
– 200 грамів грибів;
– 3 пагони цибулі-шалот;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 1 склянка червоного сухого вина;
– 1½ склянки курячого бульйону;
– 4 гілочки свіжого чебрецю;
– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки;
– свіжомелений чорний перець;
– сіль.

Приготування:

  1. Розігрійте сковороду й обсмажте на ній бекон до рум'яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, який убере зайвий жир.
  1. Курячі стегенця присмачте 1 чайною ложкою солі та ½ чайної ложки перцю.
  1. Обсмажте стегенця (спершу тим боком, де більше шкіри) до золотавої скоринки (по 2 – 3 хвилини з кожного боку). Злийте зайвий жир, залишивши в сковороді 2 столові ложки.
  1. Наріжте гриби тонкими скибками, цибулю-шалот – четвертинками. Відправте на сковороду й обсмажте, періодично помішуючи (5 – 7 хвилин). Посоліть і поперчіть.
  1. Додайте до грибів подрібнений часник і тушкуйте до появи аромату.


Фото Damn delicious

  1. Змішайте борошно та томатну пасту. Відправте до грибів і доведіть суміш до кипіння.
  2. Додайте вино, курячий бульйон, чебрець та нарізану вздовж на чвертки моркву.
  3. Курячі стегенця поверніть до сковороди й потушкуйте на повільному вогні під картушем (пергаментною кришкою) 40 – 50 хвилин.
  4. Насамкінець додайте бекон та подрібнену петрушку. За потреби ще трохи посоліть і поперчіть.

Кок-о-ван із курячих стегенець готовий.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак