"П'яний півень" – кок-о-ван: курячі стегенця по-французьки за швидким рецептом

Щоб приготувати знаменитий бургундський кок-о-ван, не обов'язково купувати цілого півня. Вистачить і стегенець. Стушковані у вині з овочами та грибами, вони замінять собою цілу вечерю!

Кок-о-ван, придуманий кухарями Бургундії, нині популярний в цілому світі. Ніжна курятина, що буквально сама відокремлюється від кістки, овочі в насиченому винному соусі – просто казка!

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За класичним рецептом вгодованого півня тушкують 4 – 5 годин. Ми пропонуємо прискорений, але від того не менш смачний варіант страви.

Кок-о-ван із курячих стегенець: швидкий рецепт

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 6 – 8



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 3 скибочки бекону (нарізані кубиками);

– 6 – 8 курячих стегенець із кісткою і шкірою;

– 3 морквини;

– 200 грамів грибів;

– 3 пагони цибулі-шалот;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 1 склянка червоного сухого вина;

– 1½ склянки курячого бульйону;

– 4 гілочки свіжого чебрецю;

– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки;

– свіжомелений чорний перець;

– сіль.

Приготування:

Розігрійте сковороду й обсмажте на ній бекон до рум'яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, який убере зайвий жир.

Курячі стегенця присмачте 1 чайною ложкою солі та ½ чайної ложки перцю.

Обсмажте стегенця (спершу тим боком, де більше шкіри) до золотавої скоринки (по 2 – 3 хвилини з кожного боку). Злийте зайвий жир, залишивши в сковороді 2 столові ложки.

Наріжте гриби тонкими скибками, цибулю-шалот – четвертинками. Відправте на сковороду й обсмажте, періодично помішуючи (5 – 7 хвилин). Посоліть і поперчіть.

Додайте до грибів подрібнений часник і тушкуйте до появи аромату.



Фото Damn delicious

Змішайте борошно та томатну пасту. Відправте до грибів і доведіть суміш до кипіння. Додайте вино, курячий бульйон, чебрець та нарізану вздовж на чвертки моркву. Курячі стегенця поверніть до сковороди й потушкуйте на повільному вогні під картушем (пергаментною кришкою) 40 – 50 хвилин. Насамкінець додайте бекон та подрібнену петрушку. За потреби ще трохи посоліть і поперчіть.

Кок-о-ван із курячих стегенець готовий.

Смачного!