Швидкий рецепт маринованих печериць: консервуйте вдома із задоволенням

Зимова консервація не обійдеться без маринування печериць. Ця закуска доречна завжди і зникає з тарілок першою.

Мариновані грибочки – універсальна закуска до будь-якого столу. Їх можна додавати до салатів, м'ясних страв, або подавати, як самостійну страву. Наріжте їх тонкими скибками та викладіть на канапку або додайте до сендвіча – це смакуватиме завжди!

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Для маринування грибів краще обирати дрібні печериці. Якщо обираєте середні чи великі – розріжте їх навпіл.

Рецепт маринованих печериць

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 банки по 500 грамів

– 1 кілограм печериць;– 130 грамів води;– 50 – 80 грамів столового оцту 9%;– 50 грамів олії;– 1 столова ложка цукру;– 1 чайна ложка солі;– чорний перець горошком;– зерна гірчиці;– коріандр.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть печериці. Важливо, щоб вони були без землі та піску. Для цього промийте їх у кількох водах до та після очищення.

Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки, у яких буде консервувати овочі.

У каструлі, в які будете варити гриби, змішайте воду, олію, оцет, цукор, сіль та спеції. Перець, зерна гірчиці або коріандр додавайте на вибір.

Доведіть маринад до кипіння та висипте гриби. Спочатку рідини буде мало, але потім печериці пустять сік і він повністю покриє їх. Варіть їх 15 хвилин.

Викладіть гриби разом з маринадом у стерилізовані банки. Закрийте кришками та зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування маринованих грибів: