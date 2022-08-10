Швидкий рецепт маринованих печериць: консервуйте вдома із задоволенням
10 серпня 2022 , 12:04Читать новость на русском
Джерело:ютуб Смаколики Юлі
Зимова консервація не обійдеться без маринування печериць. Ця закуска доречна завжди і зникає з тарілок першою.
Мариновані грибочки – універсальна закуска до будь-якого столу. Їх можна додавати до салатів, м'ясних страв, або подавати, як самостійну страву. Наріжте їх тонкими скибками та викладіть на канапку або додайте до сендвіча – це смакуватиме завжди!
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Для маринування грибів краще обирати дрібні печериці. Якщо обираєте середні чи великі – розріжте їх навпіл.
Рецепт маринованих печериць
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 банки по 500 грамів
– 1 кілограм печериць;
– 130 грамів води;
– 50 – 80 грамів столового оцту 9%;
– 50 грамів олії;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– чорний перець горошком;
– зерна гірчиці;
– коріандр.
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть печериці. Важливо, щоб вони були без землі та піску. Для цього промийте їх у кількох водах до та після очищення.
- Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки, у яких буде консервувати овочі.
- У каструлі, в які будете варити гриби, змішайте воду, олію, оцет, цукор, сіль та спеції. Перець, зерна гірчиці або коріандр додавайте на вибір.
- Доведіть маринад до кипіння та висипте гриби. Спочатку рідини буде мало, але потім печериці пустять сік і він повністю покриє їх. Варіть їх 15 хвилин.
- Викладіть гриби разом з маринадом у стерилізовані банки. Закрийте кришками та зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
Відеорецепт приготування маринованих грибів: