Взимку придбати свіжі помідори можна у будь-якому магазині, але ціна на них відчутно вдарить по гаманцю. Щоб не переплачувати, але й не відмовляти собі у задоволенні – заготуйте їх заздалегідь.

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Помідори по-корейськи – відмінна, проста консервація з доступних інгредієнтів, а її смак – неперевершений, трішки гострий. Якщо ви не зможете встояти, щоб не спробувати помідори по-корейськи не біда, вже за 8 годин вони готові до дегустації.

Рецепт помідорів по-корейськи

  • Час: 2 години
  • Порції: 3 півлітрові банки

Приготування:

  • Ретельно помийте помідори, видаліть плодоніжки. Наріжте їх часточками, або половинками, якщо у вас помідори маленького розміру.
  • Солодкий перець, гострий та зубчики часнику пропустіть через м'ясорубку, або перебийте в пюре блендером.
  • Свіжу зелень кропу та петрушки дрібно наріжте ножем. Перемішайте з овочевим пюре.
  • Викладіть у чисті банки помідори, далі трішки овочевого пюре, знову помідори, пюре і так до вінця. Сік з пюре теж додайте до заготовки.
  • Для маринаду змішайте оцет, олію, цукор, сіль та перемішайте до розчинення. Залийте маринадом помідори, закрийте кришками.
  • Залишіть банки перевернутими кришками донизу на декілька годин (в холодильнику), якщо будете смакувати вже через 8 годин чи наступного дня. А потім зберігайте у звичайному положенні.
  • Зберігайте заготовку в холодильнику.

Смачного!

Відеорецепт помідорів по-корейськи: