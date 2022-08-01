Взимку придбати свіжі помідори можна у будь-якому магазині, але ціна на них відчутно вдарить по гаманцю. Щоб не переплачувати, але й не відмовляти собі у задоволенні – заготуйте їх заздалегідь.

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Помідори по-корейськи – відмінна, проста консервація з доступних інгредієнтів, а її смак – неперевершений, трішки гострий. Якщо ви не зможете встояти, щоб не спробувати помідори по-корейськи не біда, вже за 8 годин вони готові до дегустації.

Рецепт помідорів по-корейськи

Час: 2 години

2 години Порції: 3 півлітрові банки

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 2 штуки солодкого болгарського перцю;

– 1 головка часнику;

– 1 гострий перець;

– свіжа зелень (кріп, петрушка).

Для заправки:

– 50 грамів оцту;

– 50 грамів олії;

– 50 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі.

Приготування:

Ретельно помийте помідори, видаліть плодоніжки. Наріжте їх часточками, або половинками, якщо у вас помідори маленького розміру.

Солодкий перець, гострий та зубчики часнику пропустіть через м'ясорубку, або перебийте в пюре блендером.

Свіжу зелень кропу та петрушки дрібно наріжте ножем. Перемішайте з овочевим пюре.

Викладіть у чисті банки помідори, далі трішки овочевого пюре, знову помідори, пюре і так до вінця. Сік з пюре теж додайте до заготовки.

Для маринаду змішайте оцет, олію, цукор, сіль та перемішайте до розчинення. Залийте маринадом помідори, закрийте кришками.

Залишіть банки перевернутими кришками донизу на декілька годин (в холодильнику), якщо будете смакувати вже через 8 годин чи наступного дня. А потім зберігайте у звичайному положенні.

Зберігайте заготовку в холодильнику.

Смачного!

Відеорецепт помідорів по-корейськи: