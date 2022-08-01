Взимку придбати свіжі помідори можна у будь-якому магазині, але ціна на них відчутно вдарить по гаманцю. Щоб не переплачувати, але й не відмовляти собі у задоволенні – заготуйте їх заздалегідь.
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Помідори по-корейськи – відмінна, проста консервація з доступних інгредієнтів, а її смак – неперевершений, трішки гострий. Якщо ви не зможете встояти, щоб не спробувати помідори по-корейськи не біда, вже за 8 годин вони готові до дегустації.
Рецепт помідорів по-корейськи
- Час: 2 години
- Порції: 3 півлітрові банки
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, видаліть плодоніжки. Наріжте їх часточками, або половинками, якщо у вас помідори маленького розміру.
- Солодкий перець, гострий та зубчики часнику пропустіть через м'ясорубку, або перебийте в пюре блендером.
- Свіжу зелень кропу та петрушки дрібно наріжте ножем. Перемішайте з овочевим пюре.
- Викладіть у чисті банки помідори, далі трішки овочевого пюре, знову помідори, пюре і так до вінця. Сік з пюре теж додайте до заготовки.
- Для маринаду змішайте оцет, олію, цукор, сіль та перемішайте до розчинення. Залийте маринадом помідори, закрийте кришками.
- Залишіть банки перевернутими кришками донизу на декілька годин (в холодильнику), якщо будете смакувати вже через 8 годин чи наступного дня. А потім зберігайте у звичайному положенні.
- Зберігайте заготовку в холодильнику.
Смачного!
Відеорецепт помідорів по-корейськи: