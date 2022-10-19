Коли часу обмаль: простий та смачний салат з буряку та сиру фета

Доволі часто у шаленому ритмі життя нам бракує часу на довге перебування біля плити. Швидкі рецепти смачних страв - це те, що завжди виручає та дозволяє потурбуватися про себе, навіть коли вільними є всього кілька хвилин.

Коли бракує часу на приготування ситної основної страви, завжди можна скористатися рецептами салатів. Вони не потребують багато часу та дозволяють використати інгредієнти, які є у кожному холодильнику.

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Салат з буряка та фети – це швидка страва, яка зуміє не лише потішити гарним смаком, а й наповнить організм вітамінами та такою необхідною енергією.

Рецепт салату з буряка та фети

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Швидко, смачно та поживно / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

запечені буряки – 3 великих або 4 маленьких;

сир фета – 100 грамів;

волоські горіхи або арахіс – 2 столові ложки;

рукола – 2 жмені;

оливкова олія – 2 столові ложки;

мед – 1 чайна ложка;

бальзамічний оцет – 1 чайна ложка;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк та фету нарізаємо кубиками. Руколу нарізаємо крупними шматочками. У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, оцет, мед, сіль та перець. Горіхи обсмажуємо до золотистого кольору. Ретельно перемішуємо усі інгредієнти у великій мисці.

Смачного!