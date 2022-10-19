Коли часу обмаль: простий та смачний салат з буряку та сиру фета
Джерело:Ania Starmach
Доволі часто у шаленому ритмі життя нам бракує часу на довге перебування біля плити. Швидкі рецепти смачних страв - це те, що завжди виручає та дозволяє потурбуватися про себе, навіть коли вільними є всього кілька хвилин.
Коли бракує часу на приготування ситної основної страви, завжди можна скористатися рецептами салатів. Вони не потребують багато часу та дозволяють використати інгредієнти, які є у кожному холодильнику.
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Салат з буряка та фети – це швидка страва, яка зуміє не лише потішити гарним смаком, а й наповнить організм вітамінами та такою необхідною енергією.
Рецепт салату з буряка та фети
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Швидко, смачно та поживно / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- запечені буряки – 3 великих або 4 маленьких;
- сир фета – 100 грамів;
- волоські горіхи або арахіс – 2 столові ложки;
- рукола – 2 жмені;
- оливкова олія – 2 столові ложки;
- мед – 1 чайна ложка;
- бальзамічний оцет – 1 чайна ложка;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк та фету нарізаємо кубиками.
- Руколу нарізаємо крупними шматочками.
- У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, оцет, мед, сіль та перець.
- Горіхи обсмажуємо до золотистого кольору.
- Ретельно перемішуємо усі інгредієнти у великій мисці.
Смачного!