Для смачного сніданку: готуємо гречку з молоком та горіхами
13 березня 2023, 07:50Читать новость на русском
Джерело:ania starmach
Правильний сніданок – запорука вдалого дня. Заряд енергії та яскравий смак допоможуть набратися сил рухатися до нових звершень.
Для того, щоб почати день гарно, необхідно обрати смачний та збалансований сніданок. Один із варіантів – корисна гречана крупа з молоком. Дещо незвично, але повірте, результат змусить вас повернутися до цієї опції знову.
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Рецепт гречки з молоком
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Особливий сніданок / Фото ania starmachІнгредієнти:
– 0,5 склянки гречаної крупи;
– 150 мілілітрів води;
– 150 мілілітрів рослинного молока;
– 5 сушених фініків;
– 1 жменя волоських горіхів;
– 1 ложка меду;
– 1,5 столової ложки какао;
– 1 ложка арахісового масла;
– 1 банан;
– дрібка солі.
Приготування:
- Крупу промийте, покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть. Варіть під кришкою на повільному вогні близько 15 хвилин.
- Порубайте горіхи та фініки ножем (досить дрібно).
- До крупи додайте рослинне молоко, какао, горіхи та фініки.
- Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб крупа не прилипла до дна каструлі.
- Розкладіть гречку в миски, додайте банан і мед.
Коли необхідно снідати?
Поширена практика – їсти впродовж першої години після пробудження, щоб підготувати своє тіло до успішного дня. Час між 6 і 10 ранку – ідеальний для першого прийому їжі. Завжди пам'ятайте: те, що ви їсте на сніданок, має великий вплив на решту дня.