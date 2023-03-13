Для смачного сніданку: готуємо гречку з молоком та горіхами

Правильний сніданок – запорука вдалого дня. Заряд енергії та яскравий смак допоможуть набратися сил рухатися до нових звершень.

Для того, щоб почати день гарно, необхідно обрати смачний та збалансований сніданок. Один із варіантів – корисна гречана крупа з молоком. Дещо незвично, але повірте, результат змусить вас повернутися до цієї опції знову.

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Рецепт гречки з молоком

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Особливий сніданок / Фото ania starmach

– 0,5 склянки гречаної крупи;– 150 мілілітрів води;– 150 мілілітрів рослинного молока;– 5 сушених фініків;– 1 жменя волоських горіхів;– 1 ложка меду;– 1,5 столової ложки какао;– 1 ложка арахісового масла;– 1 банан;– дрібка солі.

Приготування:

Крупу промийте, покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть. Варіть під кришкою на повільному вогні близько 15 хвилин. Порубайте горіхи та фініки ножем (досить дрібно). До крупи додайте рослинне молоко, какао, горіхи та фініки. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб крупа не прилипла до дна каструлі. Розкладіть гречку в миски, додайте банан і мед.