Екзотична закрутка: заготовляємо на зиму сік з айви
18 жовтня 2022 , 19:27Читать новость на русском
Джерело:se.pl
Айва поволі завойовує популярність українських споживачів. "Хибне яблуко" можна споживати не лише свіжим – воно прекрасно підійде й для заготівлі на зиму.
Соки та компоти – це те, без чого просто неможливо уявити довгий зимовий період, а особливо час свят. Останні тенденції показують, що до списку фаворитів по зимових заготівель починає потрапляти айва.
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Традиційний рецепт соку з айви потішить кисло-солодким смаком та освіжаючим ароматом. Також він може стати ідеальним доповненням до чаю та інших напоїв.
Рецепт соку з айви на зиму
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Неповторний смак / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 2 кілограми айви;
- 2 кілограми цукру.
Приготування:
- Айву миємо, ділимо на четвертинки, видаляємо серцевинки.
- Натираємо айву на грубій тертці.
- Сік найкраще заготовляти у літрових банках. Накладаємо айву на 3/4 ємності, посипаємо цукром та накриваємо марлею.
- Через кілька днів зливаємо сік, який утворився. Розливаємо його по пляшечках/баночках та пастеризуємо 5 – 10 хвилин з моменту закипання води. Зберігаємо у прохолодному місці.
Смачного!