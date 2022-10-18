Екзотична закрутка: заготовляємо на зиму сік з айви

Айва поволі завойовує популярність українських споживачів. "Хибне яблуко" можна споживати не лише свіжим – воно прекрасно підійде й для заготівлі на зиму.

Соки та компоти – це те, без чого просто неможливо уявити довгий зимовий період, а особливо час свят. Останні тенденції показують, що до списку фаворитів по зимових заготівель починає потрапляти айва.

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Традиційний рецепт соку з айви потішить кисло-солодким смаком та освіжаючим ароматом. Також він може стати ідеальним доповненням до чаю та інших напоїв.

Рецепт соку з айви на зиму

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Неповторний смак / Фото Pixabay

Інгредієнти:

2 кілограми айви;

2 кілограми цукру.

Приготування:

Айву миємо, ділимо на четвертинки, видаляємо серцевинки. Натираємо айву на грубій тертці. Сік найкраще заготовляти у літрових банках. Накладаємо айву на 3/4 ємності, посипаємо цукром та накриваємо марлею. Через кілька днів зливаємо сік, який утворився. Розливаємо його по пляшечках/баночках та пастеризуємо 5 – 10 хвилин з моменту закипання води. Зберігаємо у прохолодному місці.

Смачного!