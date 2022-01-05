Сімейний рецепт різдвяної куті на узварі від Лізи Глінської
5 січня 2022 , 22:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Неодмінно спробуйте приготувати на Різдво кутю за сімейним рецептом Лізи Глінської. В її родині страву варять на узварі.
У перекладі з грецької "кутя" означає: варена пшениця. Подейкують, що кутю варили ще в Давній Греції та Римі – варену кашу з сухофруктами приносили на знак пошани померлих.
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На різдвяному столі кутя посідає важливе місце. В ній мають бути три незмінні інгредієнти:
- зерно (пшениця, рис, пшоно);
- мед;
- мак.
Особливим рецептом куті поділилася українська кондитерка Ліза Глінська. Кутя в родині кулінарки готується на узварі.
Рецепт куті на узварі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Рецепт куті / Фото Лізи Глінської
– 200 грамів пшениці;
– 600 мілілітрів води;
– 30 грамів маку;
– 50 грамів обсмажених волоських горіхів;
– сухофрукти;
– мед;
– сіль;
– узвар з сухофруктів (груша, чорнослив, сушена вишня).
Приготування:
- Ретельно промийте крупу водою. Залийте її водою в каструлі (пропорція 1:3) та залишіть на 5 – 8 годин.
- Додайте дрібку солі та відваріть на середньому вогні до готовності. Не забувайте помішувати крупу.
- Додайте мак та перемішайте. Накрийте все кришкою та залишіть на 15 – 20 хвилин.
- Для приготування узвару залийте сухофрукти водою та відваріть.
- Влийте до куті узвар. Кількість залежить від консистенції, яка вам довподоби.
- Додайте до куті мед, дрібно нарізані волоські горіхи та сухофрукти.
Кутя готова. Смачного!Сайт 24 каналу вітає усіх з Новим 2022 роком та прийдешнім Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще!