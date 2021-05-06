Як приготувати сир Філадельфія: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт вершкового сиру Філадельфія, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Обов'язково спробуйте.
М'який сир готують з молока і вершків. Найбільш відома марка у США має назву "Філадельфія", який випускається від 1872 року.
Також його можна приготувати зі сметани або кефіру. Ми впевнені, що такий ніжний крем-сир сподобається усій вашій родині. Його подають з хлібом, а також додають до салатів та десертів.
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Рецепт сируІнгредієнти:
– 400 мілілітрів сметани 20%;
– 550 мілілітрів натурального йогурту (без домішок);
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– ½ чайної ложки солі.
Домашній м'який сир/ Фото Рexels
- У мисці з'єднайте сметану з натуральним йогуртом, перемішайте до однорідної консистенції.
- Далі – додайте сіль, лимонний сік. Збийте міксером.
- У миску поставте друшляк з марлею, вилийте суміш, загорніть краї. Залиште у холодильнику на 12 годин.
- Викладіть у тарілку. Смачного!