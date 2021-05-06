Як приготувати сир Філадельфія: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт вершкового сиру Філадельфія, який легко можна приготувати в домашніх умовах. Обов'язково спробуйте.

М'який сир готують з молока і вершків. Найбільш відома марка у США має назву "Філадельфія", який випускається від 1872 року.

Також його можна приготувати зі сметани або кефіру. Ми впевнені, що такий ніжний крем-сир сподобається усій вашій родині. Його подають з хлібом, а також додають до салатів та десертів.

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Рецепт сиру

– 400 мілілітрів сметани 20%;– 550 мілілітрів натурального йогурту (без домішок);– 1 чайна ложка лимонного соку;– ½ чайної ложки солі.

Домашній м'який сир/ Фото Рexels