Смажений сир Халумі: рецепт від Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, як приготувати смачну та просту закуску – сир Халумі.

Ольга Мартиновська поділилася смачним рецептом смачної закуски з соусом та руколою. М'який сир зі скоринкою сподобається усім.

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Рецепт сиру

Розігрійте пательню до температури 180 градусів. Сир Халумі наріжте скибочками товщиною 1-1,5 см, викладіть на пательню на суху сковорідку без олії та масла, обсмажте. Повинна з'явиться хрумка скоринка, а в середині сир буде м'яким та тягучим. Для приготування соусу у мисці змішайте гірчицю з лимонним соком, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте вінчиком. Руколу помийте, змастіть соусом. Викладіть на тарілку сир. Подавайте сир з льняним хлібом, який попередньо трохи обсмажте на грилі. Далі – додаємо руколу з соусом. Смачного!.

– сир Халумі;– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;– 1 столова ложка лимонного соку;– 5-6 столових ложок оливкової олії;– рукола;– сіль, перець.