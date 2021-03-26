Смажений сир Халумі: рецепт від Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, як приготувати смачну та просту закуску – сир Халумі.
Ольга Мартиновська поділилася смачним рецептом смачної закуски з соусом та руколою. М'який сир зі скоринкою сподобається усім.
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Рецепт сиру
Інгредієнти:
– сир Халумі;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 5-6 столових ложок оливкової олії;
– рукола;
– сіль, перець.
- Розігрійте пательню до температури 180 градусів.
- Сир Халумі наріжте скибочками товщиною 1-1,5 см, викладіть на пательню на суху сковорідку без олії та масла, обсмажте. Повинна з'явиться хрумка скоринка, а в середині сир буде м'яким та тягучим.
- Для приготування соусу у мисці змішайте гірчицю з лимонним соком, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте вінчиком.
- Руколу помийте, змастіть соусом.
- Викладіть на тарілку сир. Подавайте сир з льняним хлібом, який попередньо трохи обсмажте на грилі. Далі – додаємо руколу з соусом. Смачного!.