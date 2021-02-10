Як приготувати три види сиру в домашніх умовах: рецепт від Тані Литвиної

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова пропонує приготувати три види сирів власноруч – крем-сир, плавлений, рікоту, які вона готує вдома. Запишіть собі рецепт.
Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками як зробити три види сиру в домашніх умовах, які можна використовувати для будь-яких страв, випічки. Для приготування сирів використовують сметану, йогурт або молоко.
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Вершковий крем-сир
Інгредієнти:
– 900 грамів йогурту 10% (у готовому вигляді 430 грамів);
– 1 літр домашнього йогурту, молока 3,2% (у готовому вигляді 175 грамів);
– 1 літр сметани 15% (у готовому вигляді 550 грамів).
- Заморожений йогурт або сметану викладіть з холодильника, відкиньте на сито для стікання, залиште на ніч.
- Йогурт викладіть у миску, збийте блендером або міксером, викладіть на сито з марлею, залиште на годину.
- Викладіть у тарілку.
Сир "Рікота"
Інгредієнти:
– 1 літр молока 3,2% (у готовому вигляді 200 грамів);
– 2-3 столові ложки лимонного соку.
- Для приготування у каструлі доведіть молоко до кипіння (60 градусів), зніміть з вогню, залиште на декілька хвилин. Додайте дві ложки лимонного соку.
- Відкиньте на сито з марлею, залиште на одну годину, зцідіть сироватку.
Сир плавлений
Інгредієнти:
– 300 грамів сиру 9%;
– 1 чайна ложка соди;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 20 грамів вершкового масла 82%.
- Для приготування плавленого сиру у каструлю викладіть сир, додайте соду, сіль, вершкове масло, перемішайте, доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню, збийте до однорідної консистенції, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Три вида сыра в домашних условиях – рецепт от Татьяны Литвиновой в видео: