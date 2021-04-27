Рецепт сирної паски без дріжджів з ягідною глазур'ю від Лізи Глінської

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом сирної паски, яку ви можете приготувати на Великдень. Обов'язково спробуйте.

Ліза Глінська пропонує приготувати смачну сирну паску без дріжджів, а прикрасити яскравою ягідною глазур'ю. Ніжний святковий кекс сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт сирної паски

Домашній сир пропустіть через сито. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте з розпушувачем. У миску викладіть вершкове масло, перемішайте вінчиком, додайте цукор, яйця, домашній сир, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. В'ялену вишню розріжте навпіл, викладіть у тісто, перемішайте. У форми викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин.

Як приготувати ягідну глазур

У миску з водою викладіть желатин, залиште на 10-15 хвилин для набухання. У миску викладіть пюре, додайте цукор, перемішайте. Розігрійте на вогні до розтанення цукру. Зніміть з вогню, додайте желатин, збийте міксером. Готові паски, змастіть глазур'ю, задекоруйте в'яленою вишнею, сушеними квітами. Смачного!

– 200 грамів домашнього сиру (9%);– 100 грамів м'якого вершкового масла (1/2 пачки);– 100 грамів цукру (4 столові ложки);– 100 грамів яєць (2 шт.);– 150 грамів борошна (6 столові ложки);– 8 грамів розпушувача (0,5 столові ложки);– 70 грамів в'яленої вишні (2,5 столові ложки);– сушені троянди.– 60 грамів ягідного пюре (без кісточки);– 130 грамів цукру;– 5 грамів желатину;– 25 мілілітрів води.

Рецепт сирної паски від Лізи Глінської у відео: