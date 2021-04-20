Рецепт сирної паски від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Смачна сирна паска за рецептом судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" сподобається кожному!

Володимир Ярославський поділився своїм улюбленим рецептом сирної паски на Великдень з читачами в інстаграм.

Читайте також Маковий рулет на Великдень: рецепт Лізи Глінської

Щоб приготувати смачну сирну пасочку за рецептом шеф-кухаря вам потрібно мінімум часу, адже настоюється вона у холодильнику доки ви спите, та звичайні продукти.

Рецепт сирної паски від шеф-кухаря

Щоб позбутися вологи в сирі, ретельно відіжміть його через марлю. Домашній сир, вершкове масло, жовтки, цукор та вершки змішайте в каструлі та перебийте блендером до однорідної маси. Доведіть масу до перших бульбашок на маленькому вогні та постійно перемішуйте її. Важливо не довести до кипіння, а відразу зняти каструлю з вогню. Суміш вийде рідкою — це нормально. Додайте до сирної маси білий шоколад та розмішайте лопаткою до повного розчинення. Запарте родзинки. Додайте родзинки до маси, далі всипте кокосову стружку, мигдаль та ваніль. Застеліть форму для паски марлею, перекладіть на неї сирну масу та втрамбуйте. Складіть краї марлі наверх та поставте невеликий прес — наприклад, 300 г крупи. Відправте паску у холодильник на добу або, як мінімум, на ніч. Готову пасочку задекоруйте на ваш смак та зберігайте в холодильнику близько 3 – 4 днів. Смачного!

– 300 г домашнього сиру 9%;– 3 жовтки;– 100 г вершків жирністю 20%;– 30 г цукру;– 50 г вершкового масла;– 50 г білого шоколаду;– 50 г родзинок або цукатів;– 1 ст. л кокосової стружки;– 1 ст. л мигдалю;– ваніль.